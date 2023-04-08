https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-kakih-sluchayah-uzbekistane-oformlyayut-kadastrovyy-pasport-besplatno-podrobnosti-33693260.html
В каких случаях в Узбекистане оформляют кадастровый паспорт бесплатно — подробности
В каких случаях в Узбекистане оформляют кадастровый паспорт бесплатно — подробности
Кадастровый паспорт содержит общую информацию об объекте недвижимости и кадастровом номере объекта
2023-04-08T10:55+0500
2023-04-08T10:55+0500
2023-04-08T11:04+0500
узбекистан
минюст узбекистана
кадастр
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане оформить кадастровый паспорт в некоторых случаях можно бесплатно. Об этом сообщает Минюст.Так, его оформляют бесплатно:В этих случаях кадастровый паспорт оформляют в течение 3 рабочих дней.Напомним, кадастровый паспорт — электронный документ, выдаваемый правообладателю в пластиковой или бумажной форме, Он содержит общие сведения об объекте недвижимости и кадастровом номере объекта.Читайте также:
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узбекистан министерство юстиции кадастровый паспорт электронный документ недвижимость реконструкция оформление утеря порча
узбекистан министерство юстиции кадастровый паспорт электронный документ недвижимость реконструкция оформление утеря порча
В каких случаях в Узбекистане оформляют кадастровый паспорт бесплатно — подробности
10:55 08.04.2023 (обновлено: 11:04 08.04.2023)
Кадастровый паспорт содержит общую информацию об объекте недвижимости и кадастровом номере объекта.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
В Узбекистане оформить кадастровый паспорт в некоторых случаях можно бесплатно. Об этом сообщает
Минюст.
Так, его оформляют
бесплатно:
при наличии первичного кадастрового сбора (паспорта) на объект недвижимого имущества, при отсутствии отчуждения или изменения объекта (реконструкции, достройки и раздельного строительства);
при отчуждении части объекта недвижимости на остальную часть объекта или при изменении категории без реконструкции;
при утере (порче) кадастрового сбора (паспорта).
В этих случаях кадастровый паспорт оформляют в течение 3 рабочих дней.
Напомним, кадастровый паспорт — электронный документ, выдаваемый правообладателю в пластиковой или бумажной форме, Он содержит общие сведения об объекте недвижимости и кадастровом номере объекта.