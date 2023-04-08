https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-kakih-sluchayah-uzbekistane-oformlyayut-kadastrovyy-pasport-besplatno-podrobnosti-33693260.html

В каких случаях в Узбекистане оформляют кадастровый паспорт бесплатно — подробности

В каких случаях в Узбекистане оформляют кадастровый паспорт бесплатно — подробности

Кадастровый паспорт содержит общую информацию об объекте недвижимости и кадастровом номере объекта

2023-04-08T10:55+0500

2023-04-08T10:55+0500

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узбекистан

минюст узбекистана

кадастр

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане оформить кадастровый паспорт в некоторых случаях можно бесплатно. Об этом сообщает Минюст.Так, его оформляют бесплатно:В этих случаях кадастровый паспорт оформляют в течение 3 рабочих дней.Напомним, кадастровый паспорт — электронный документ, выдаваемый правообладателю в пластиковой или бумажной форме, Он содержит общие сведения об объекте недвижимости и кадастровом номере объекта.Читайте также:

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