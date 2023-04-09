https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-astane-startuet-chempionat-azii-po-sportivnoy-borbe-33707688.html
В Астане стартует чемпионат Азии по спортивной борьбе
В Астане стартует чемпионат Азии по спортивной борьбе
В Астане,в Казахстане 9 апреля официально откроется чемпионат Азии по спортивной борьбе.В первый день соревнуются борцы греко-римского стиля
2023-04-09T08:39+0500
2023-04-09T08:39+0500
2023-04-09T08:39+0500
казахстан
астана
чемпионат азии
узбекистан
спортсмен
спорт
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Официальное открытие чемпионата Азии по спортивной борьбе состоится 9 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского Комитета Узбекистана.Первыми на ковер выйдут борцы греко-римского стиля. В первый день соревнований определят победителей и призёров в 5 весовых категориях.Борцы из Узбекистана выступят против соперников:В каждом виде борьбы разыграют 10 комплектов медалей (всего 30 весовых категорий).Напомним, что впервые чемпионат Азии прошел в 1979 году только по вольной борьбе. Два года спустя борцы греко-римской борьбы определили сильнейших на континенте. Чемпионат Азии по женской борьбе проводят с 1996 года.Читайте также: Узбекистанские борцы победили на турнире в Якутии
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казахстан астана чемпионат азии по борьбе узбекистан спортсмены участие
казахстан астана чемпионат азии по борьбе узбекистан спортсмены участие
В Астане стартует чемпионат Азии по спортивной борьбе
В столице Казахстана соберутся ведущие борцы Азии. В программе состязаний — розыгрыш медалей в греко-римской, вольной и женской борьбе.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik
. Официальное открытие чемпионата Азии по спортивной борьбе состоится 9 апреля 2023 года, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского Комитета Узбекистана.
Первыми на ковер выйдут борцы греко-римского стиля. В первый день соревнований определят победителей и призёров в 5 весовых категориях.
Борцы из Узбекистана выступят против соперников:
55 кг: Ихтиёр Ботиров — Абдували Рахимб (Туркменистан);
63 кг: Шермухаммад Шарибжонов — Чьезо Маруяма (Япония);
77 кг: Арам Варданян — Амро Садех (Иордания) / Демеу Жадраев (Казахстан);
87 кг: Жалгасбай Бердымуратов — Чэнву Ванг (Китай);
130 кг: Темурбек Насимов — Навин Навин (Индия).
В каждом виде борьбы разыграют 10 комплектов медалей (всего 30 весовых категорий).
Напомним, что впервые чемпионат Азии прошел в 1979 году только по вольной борьбе. Два года спустя борцы греко-римской борьбы определили сильнейших на континенте. Чемпионат Азии по женской борьбе проводят с 1996 года.