https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-astane-startuet-chempionat-azii-po-sportivnoy-borbe-33707688.html

В Астане стартует чемпионат Азии по спортивной борьбе

В Астане стартует чемпионат Азии по спортивной борьбе

В Астане,в Казахстане 9 апреля официально откроется чемпионат Азии по спортивной борьбе.В первый день соревнуются борцы греко-римского стиля

2023-04-09T08:39+0500

2023-04-09T08:39+0500

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казахстан

астана

чемпионат азии

узбекистан

спортсмен

спорт

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Официальное открытие чемпионата Азии по спортивной борьбе состоится 9 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского Комитета Узбекистана.Первыми на ковер выйдут борцы греко-римского стиля. В первый день соревнований определят победителей и призёров в 5 весовых категориях.Борцы из Узбекистана выступят против соперников:В каждом виде борьбы разыграют 10 комплектов медалей (всего 30 весовых категорий).Напомним, что впервые чемпионат Азии прошел в 1979 году только по вольной борьбе. Два года спустя борцы греко-римской борьбы определили сильнейших на континенте. Чемпионат Азии по женской борьбе проводят с 1996 года.Читайте также: Узбекистанские борцы победили на турнире в Якутии

казахстан

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