https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-kazaxstane-neupravlyaemyy-avtobus-sbil-peshexodov--33726952.html

В Казахстане неуправляемый автобус сбил пешеходов

В Казахстане неуправляемый автобус сбил пешеходов

Автобус без водителя в салоне выехал на встречную и врезался в пешеходов в городе Шымкент на юге Казахстана

2023-04-09T19:05+0500

2023-04-09T19:05+0500

2023-04-09T19:05+0500

казахстан

шымкент

автобус

авария

пешеходы

общество

водитель

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Автобус без водителя в салоне выехал на встречную и врезался в пешеходов в городе Шымкент на юге Казахстана, сообщает РИА Новости.В ДТП две женщины и подросток погибли на месте, девочка скончалась в реанимационном отделении. Еще два человека находятся в больнице.Установили, что водитель на конечной остановке маршрута вышел из автобуса, оставив его на ручном тормозе. В этот момент автобус самопроизвольно покатился по склону и наехал на пешеходов.Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза исправности транспортного средства. Водителя поместили в изолятор временного содержания.Читайте также: Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы

казахстан

шымкент

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