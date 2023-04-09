https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-kazaxstane-neupravlyaemyy-avtobus-sbil-peshexodov--33726952.html
В Казахстане неуправляемый автобус сбил пешеходов
В Казахстане неуправляемый автобус сбил пешеходов
Автобус без водителя в салоне выехал на встречную и врезался в пешеходов в городе Шымкент на юге Казахстана
2023-04-09T19:05+0500
2023-04-09T19:05+0500
2023-04-09T19:05+0500
казахстан
шымкент
автобус
авария
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Автобус без водителя в салоне выехал на встречную и врезался в пешеходов в городе Шымкент на юге Казахстана, сообщает РИА Новости.В ДТП две женщины и подросток погибли на месте, девочка скончалась в реанимационном отделении. Еще два человека находятся в больнице.Установили, что водитель на конечной остановке маршрута вышел из автобуса, оставив его на ручном тормозе. В этот момент автобус самопроизвольно покатился по склону и наехал на пешеходов.Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза исправности транспортного средства. Водителя поместили в изолятор временного содержания.Читайте также: Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы
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казахстан шымкент водитель автобус авария пешеходы общество
казахстан шымкент водитель автобус авария пешеходы общество
В Казахстане неуправляемый автобус сбил пешеходов
Автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте, четыре человека погибли.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik
. Автобус без водителя в салоне выехал на встречную и врезался в пешеходов в городе Шымкент на юге Казахстана, сообщает
РИА Новости.
"Восьмого апреля примерно в 18.30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро" автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на шестерых пешеходов, находившихся на тротуаре", — говорится в пресс-релизе МВД республики.
В ДТП две женщины и подросток погибли на месте, девочка скончалась в реанимационном отделении. Еще два человека находятся в больнице.
Установили, что водитель на конечной остановке маршрута вышел из автобуса, оставив его на ручном тормозе. В этот момент автобус самопроизвольно покатился по склону и наехал на пешеходов.
Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза исправности транспортного средства. Водителя поместили в изолятор временного содержания.