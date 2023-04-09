https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-tashkentskoy-oblasti-jitelyam-avariynyx-domov-predostavyat-novoe-jile-33708208.html

В Ташкентской области жителям аварийных домов предоставят новое жилье

В Ташкентской области жителям аварийных домов предоставят новое жилье

В Ташкентской области снесут 23 аварийных дома и построят пяти и семиэтажные дома

2023-04-09T10:13+0500

2023-04-09T10:13+0500

2023-04-09T10:36+0500

узбекистан

ташкентская область

снос дома

строительство

общество

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Ташкентской области планируют снести 23 аварийных многоквартирных дома. Это определено в проекте постановления Кабинета министров Узбекистана.Документ предусматривает улучшение жилищных условий населения путём реновации действующих аварийных и морально устаревших многоквартирных домов.По результатам инвентаризации и инструментальных исследований 23 дома (366 квартир) в Ташобласти признали аварийными.Вместо них построят пятиэтажные дома в Уртачирчикском и Бостанлыкском районах, а семиэтажные — в Чирчике, Алмалыке и Кибрайском районе.Проекты нового жилья разработают, исходя из доходов населения конкретного района. Стройматериалы от сноса старых домов оставят в распоряжении застройщиков.Жители домов, попавших под реновацию, получат жилье “под ключ" не меньшей площади, чем их нынешние квартиры.В течение 11 месяцев, до передачи квартиры собственникам им предоставят временное жилье в аренду. Средства для этого выделят районные хокимияты. Если строительство не завершат в срок, аренду продолжит оплачивать инициатор проекта.Квартиры сверх выделенных собственникам реализуют по новому порядку обеспечения населения жильем за счет ипотечных кредитов.Читайте также:Мирзиёев анонсировал программу “Мой первый дом”Еще больше узбекистанцев смогут брать ипотеку

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общество узбекистан ташкентская область снос строительство новые дома