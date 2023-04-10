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Как научиться отказывать людям – психолог
Как научиться отказывать людям – психолог
Что делать, если не умеете говорить "нет" – в нашем материале.
2023-04-10T22:00+0500
2023-04-10T22:00+0500
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Есть несколько простых приемов, которые научат правильно отказывать людям, рассказала психолог Айгуль Гранд в беседе с "Газета.Ru".Избавиться от привычки соглашаться с просьбами коллег, родственников и друзей может быть очень сложно. По словам эксперта, главное в выстраивании личных – это все делать постепенно.Зачастую привычка со всем соглашаться формируется в детстве из-за давление родителей, которые не дают ребенку принимать решения и наказывают его за непослушание. Взрослея, такой человек не способен спорить и отстаивать личное мнение.Кроме того, не умеют отказывать люди, которые бояться быть отвергнутыми, подвела итог Гранд.Читайте также:
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как научиться отказывать людям как говорить слово нет как культурно отказывать людям что делать если не умеешь отказывать что делать если ты безотказный советы психолога психологи ментальное здоровье новости новость
как научиться отказывать людям как говорить слово нет как культурно отказывать людям что делать если не умеешь отказывать что делать если ты безотказный советы психолога психологи ментальное здоровье новости новость

Как научиться отказывать людям – психолог

22:00 10.04.2023
© Depositphotos.com / Antgor90Уставшая девушка со смартфоном в темной комнате
Уставшая девушка со смартфоном в темной комнате - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2023
© Depositphotos.com / Antgor90
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Что делать людям, которые не умеют говорить слово "нет" родственникам и коллегам – в нашем материале.
Есть несколько простых приемов, которые научат правильно отказывать людям, рассказала психолог Айгуль Гранд в беседе с "Газета.Ru".
Избавиться от привычки соглашаться с просьбами коллег, родственников и друзей может быть очень сложно. По словам эксперта, главное в выстраивании личных – это все делать постепенно.
"Учитесь отказывать постепенно. Сначала скажите "нет" самому себе и откажитесь, например, от вредной еды. Затем, если ребенок просил завести собаку, но выгуливаете ее теперь вы, — исправьте и это, пусть теперь с питомцем гуляет только его хозяин",- отметила она.
Зачастую привычка со всем соглашаться формируется в детстве из-за давление родителей, которые не дают ребенку принимать решения и наказывают его за непослушание. Взрослея, такой человек не способен спорить и отстаивать личное мнение.
Кроме того, не умеют отказывать люди, которые бояться быть отвергнутыми, подвела итог Гранд.
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