https://uz.sputniknews.ru/20230410/kak-nauchitsya-otkazyvat-lyudyam--psixolog--33757538.html

Как научиться отказывать людям – психолог

Как научиться отказывать людям – психолог

Что делать, если не умеете говорить "нет" – в нашем материале.

2023-04-10T22:00+0500

2023-04-10T22:00+0500

2023-04-10T22:00+0500

это интересно

психология

отношения

работа

советы

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0a/23249393_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_68e7bc00d1923ae813059ca100b35433.jpg

Есть несколько простых приемов, которые научат правильно отказывать людям, рассказала психолог Айгуль Гранд в беседе с "Газета.Ru".Избавиться от привычки соглашаться с просьбами коллег, родственников и друзей может быть очень сложно. По словам эксперта, главное в выстраивании личных – это все делать постепенно.Зачастую привычка со всем соглашаться формируется в детстве из-за давление родителей, которые не дают ребенку принимать решения и наказывают его за непослушание. Взрослея, такой человек не способен спорить и отстаивать личное мнение.Кроме того, не умеют отказывать люди, которые бояться быть отвергнутыми, подвела итог Гранд.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как научиться отказывать людям как говорить слово нет как культурно отказывать людям что делать если не умеешь отказывать что делать если ты безотказный советы психолога психологи ментальное здоровье новости новость