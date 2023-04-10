https://uz.sputniknews.ru/20230410/ministerstvo-molodejnoy-politiki-i-sporta-uchredit-novuyu-stipendiyu--33757020.html

Министерство молодежной политики и спорта учредит новую стипендию

Министерство молодежной политики и спорта учредит новую стипендию

Все расходы на развитие спорта станут открытыми.

2023-04-10T20:31+0500

2023-04-10T20:31+0500

2023-04-10T20:31+0500

узбекистан

министерство молодежной политики и спорта узбекистана

молодежь

стипендия

выплата

пособие

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/05/24363521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb06e05ac1f98f9394d15f2294c6012f.jpg

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева, в Узбекистане с 1 июля 2023 года учредят стипендию Министерства молодежной политики и спорта. Ее размер составит трехкратный МРОТ.Также с 1 июля 2023 года уменьшат размер платы за идентификационную карту спортсмена в три раза, а срок их использования составит 5 лет.В следующие два года планируют увечить в полтора раза виды социально-экономических услуг для малообеспеченной молодежи, включенной в "Молодежную тетрадь".До 1 декабря 2023 года базы данных госорганов, связанных с молодежью, интегрируют в единую электронную платформу youngportali.uz.Кроме того, все расходы на развитие спорта станут открытыми, их можно будет посмотреть в единой электронной системе "ERP Sport", которую планируют запустить в январе 2024 года.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

министерство молодежной политики и спорта учредит новую стипендию узбекистан выплаты пособие стипендии для молодежи спорт новости новость население новая стипендия с 1 июля как получить государственный бюджет молодежная тетрадь youngportali uz erp sport