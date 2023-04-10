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Тотальный диктант: Узбекистан в топе стран по числу участников
Тотальный диктант: Узбекистан в топе стран по числу участников
Тотальный диктант прошел в 43 странах и собрал более 450 тысяч участников
2023-04-10T19:41+0500
2023-04-10T19:41+0500
россия
тотальный диктант
узбекистан
общество
культура
образование
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Двадцатый Тотальный диктант собрал 456 307 человек. В очном формате его написали участники из 43 стран, 103 страны присоединились к акции онлайн, сообщила пресс-служба Тотального диктанта.В России очно диктант написали более 125 тыс. человек. В тройке лидеров по количеству участников Москва, Санкт-Петербург и Казань. Традиционно, помимо филологов (преподавателей, учителей) к диктующим присоединились медийные личности. В их числе актер Сергей Жигунов, тележурналист Яна Чурикова, певица Анжелика Варум, актриса Катерина Шпица, певец Стас Пьеха.За рубежом диктант написали 3,3 тыс. человек. Впервые в истории проекта акция прошла в Камбодже. Лидером среди зарубежных стран по количеству присоединившихся населенных пунктов стал Казахстан (12 городов), а больше всего пишущих собрал Нукус (Узбекистан) — 560 человек.Впервые в рамках Тотального диктанта прошли специальные диктанты на малых языках, проект получил название “Тот.Язык”.В России проверить знание еще одного языка можно было в Майкопе (адыгейский язык), Йошкар-Оле (марийский), Ижевске (удмуртский), Чебоксарах (чувашский), Ростове-на-Дону (армянский) и в городе Колпашево Томской области (селькупский).Для участников организовали тематические площадки. В Новосибирске, Уфе и других городах России любители кошек писали диктант в котокафе. Слабослышащим и слабовидящим предоставили перевод на русский жестовый язык, шрифт Брайля и бланки с крупным шрифтом.В Москве и Новосибирске для врачей, фармацевтов и студентов-медиков прошел ФАРМАльный диктант. Любители симфонической музыки писали диктант в кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде. Спортивные болельщики собирались на хоккейных аренах в Омске и Новосибирске. Для самых юных участников впервые провели специальный детский диктант в Центральном детском магазине в Москве. А в Каменске-Уральском диктант писали даже в исправительной колонии.Также организаторы рассказали о трудностях, которые возникли у пишущих.Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция для всех желающих. Проходит с 2004 года в России и разных странах мира для популяризации грамотности. Читайте также:
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россия тотальный диктант узбекистан участники условия трудности образование тотальный диктант в узбекистане итоги результаты как принять участие культура ташкент нукус сергей жигунов яна чурикова анжелика варум катерина шпица стас пьеха
россия тотальный диктант узбекистан участники условия трудности образование тотальный диктант в узбекистане итоги результаты как принять участие культура ташкент нукус сергей жигунов яна чурикова анжелика варум катерина шпица стас пьеха

Тотальный диктант: Узбекистан в топе стран по числу участников

19:41 10.04.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровТотальный диктант
Тотальный диктант - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Акция прошла в 43 странах и собрала более 450 тыс. участников. В числе стран-лидеров по числу написавших текст за рубежом — Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Двадцатый Тотальный диктант собрал 456 307 человек. В очном формате его написали участники из 43 стран, 103 страны присоединились к акции онлайн, сообщила пресс-служба Тотального диктанта.
В России очно диктант написали более 125 тыс. человек. В тройке лидеров по количеству участников Москва, Санкт-Петербург и Казань.
"Странами-лидерами по числу написавших текст за рубежом стали Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Молдова и Турция", — рассказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.
Традиционно, помимо филологов (преподавателей, учителей) к диктующим присоединились медийные личности. В их числе актер Сергей Жигунов, тележурналист Яна Чурикова, певица Анжелика Варум, актриса Катерина Шпица, певец Стас Пьеха.
“Я давно диктую тексты Тотального диктанта, и в этом году, на мой взгляд, текст был несложный, но я с удивлением увидел некоторые знаки препинания, о которых бы никогда не вспомнил. Как-то лицом пытался помогать пишущим, думаю, что запятые я точно все передал. Меня поражают полные залы, которые из года в год заполняются в Москве. Удивительно правильное движение, уважительное к русскому языку, в том числе и к письменному. Здорово, что приходит такое количество людей — это помогает языку жить, а я с удовольствием в этом принимаю участие”, — рассказал Сергей Жигунов.
За рубежом диктант написали 3,3 тыс. человек. Впервые в истории проекта акция прошла в Камбодже. Лидером среди зарубежных стран по количеству присоединившихся населенных пунктов стал Казахстан (12 городов), а больше всего пишущих собрал Нукус (Узбекистан) — 560 человек.
Впервые в рамках Тотального диктанта прошли специальные диктанты на малых языках, проект получил название “Тот.Язык”.
В России проверить знание еще одного языка можно было в Майкопе (адыгейский язык), Йошкар-Оле (марийский), Ижевске (удмуртский), Чебоксарах (чувашский), Ростове-на-Дону (армянский) и в городе Колпашево Томской области (селькупский).
Для участников организовали тематические площадки. В Новосибирске, Уфе и других городах России любители кошек писали диктант в котокафе. Слабослышащим и слабовидящим предоставили перевод на русский жестовый язык, шрифт Брайля и бланки с крупным шрифтом.
В Москве и Новосибирске для врачей, фармацевтов и студентов-медиков прошел ФАРМАльный диктант. Любители симфонической музыки писали диктант в кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде. Спортивные болельщики собирались на хоккейных аренах в Омске и Новосибирске. Для самых юных участников впервые провели специальный детский диктант в Центральном детском магазине в Москве. А в Каменске-Уральском диктант писали даже в исправительной колонии.
Также организаторы рассказали о трудностях, которые возникли у пишущих.

“В первой части текста многие не узнали слово невообразимый. Во второй части — кардинально, извне, а в третьей ошибались в сложном слове периферия, забывали о раздельном написании сочетания иметь в виду и совершенно напрасно писали с большой буквы существительное тайга и прилагательное ломоносовского… Неожиданно много трудностей вызвало слово цивилизация: в работах встречалась загадочная "целевизация", а полевой дневник превратился в пылевой, — прокомментировал председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция для всех желающих. Проходит с 2004 года в России и разных странах мира для популяризации грамотности.
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