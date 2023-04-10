https://uz.sputniknews.ru/20230410/totalnyy-diktant-uchastniki-strany-usloviya-trudnosti-33753976.html

Тотальный диктант: Узбекистан в топе стран по числу участников

Тотальный диктант: Узбекистан в топе стран по числу участников

Тотальный диктант прошел в 43 странах и собрал более 450 тысяч участников

2023-04-10T19:41+0500

2023-04-10T19:41+0500

2023-04-10T19:41+0500

россия

тотальный диктант

узбекистан

общество

культура

образование

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Двадцатый Тотальный диктант собрал 456 307 человек. В очном формате его написали участники из 43 стран, 103 страны присоединились к акции онлайн, сообщила пресс-служба Тотального диктанта.В России очно диктант написали более 125 тыс. человек. В тройке лидеров по количеству участников Москва, Санкт-Петербург и Казань. Традиционно, помимо филологов (преподавателей, учителей) к диктующим присоединились медийные личности. В их числе актер Сергей Жигунов, тележурналист Яна Чурикова, певица Анжелика Варум, актриса Катерина Шпица, певец Стас Пьеха.За рубежом диктант написали 3,3 тыс. человек. Впервые в истории проекта акция прошла в Камбодже. Лидером среди зарубежных стран по количеству присоединившихся населенных пунктов стал Казахстан (12 городов), а больше всего пишущих собрал Нукус (Узбекистан) — 560 человек.Впервые в рамках Тотального диктанта прошли специальные диктанты на малых языках, проект получил название “Тот.Язык”.В России проверить знание еще одного языка можно было в Майкопе (адыгейский язык), Йошкар-Оле (марийский), Ижевске (удмуртский), Чебоксарах (чувашский), Ростове-на-Дону (армянский) и в городе Колпашево Томской области (селькупский).Для участников организовали тематические площадки. В Новосибирске, Уфе и других городах России любители кошек писали диктант в котокафе. Слабослышащим и слабовидящим предоставили перевод на русский жестовый язык, шрифт Брайля и бланки с крупным шрифтом.В Москве и Новосибирске для врачей, фармацевтов и студентов-медиков прошел ФАРМАльный диктант. Любители симфонической музыки писали диктант в кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде. Спортивные болельщики собирались на хоккейных аренах в Омске и Новосибирске. Для самых юных участников впервые провели специальный детский диктант в Центральном детском магазине в Москве. А в Каменске-Уральском диктант писали даже в исправительной колонии.Также организаторы рассказали о трудностях, которые возникли у пишущих.Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция для всех желающих. Проходит с 2004 года в России и разных странах мира для популяризации грамотности. Читайте также:

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