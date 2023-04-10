https://uz.sputniknews.ru/20230410/v-uzbekistane-proydet-chempionat-po-plavaniyu--33750860.html
В Узбекистане пройдет чемпионат по плаванию
В Узбекистане пройдет чемпионат по плаванию
Спортсмены, выполнившие норматив, примут участие в ЧМ.
2023-04-10T18:43+0500
2023-04-10T18:43+0500
2023-04-10T19:02+0500
спорт
узбекистан
бассейн
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Ташкенте с 17 по 22 апреля пройдет первенство Узбекистана по плаванию, рассказал корреспонденту Sputnik сотрудник информационной службы Федерации плавания страны Тимур Кучкаров.Всего в турнире будет две возрастных группы:Спортсмены, выполнившие нормативы получат право на участие в ЧМ по водным видам спорта, который состоится в Японии с 14 по 30 июля.Читайте также:
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в узбекистане пройдет чемпионат по плаванию узбекистан открытый чемпионат по плаванью плаванье пловцы спорт в узбекистане информационная служба федерации плавания узбекистана тимур кучкаров
в узбекистане пройдет чемпионат по плаванию узбекистан открытый чемпионат по плаванью плаванье пловцы спорт в узбекистане информационная служба федерации плавания узбекистана тимур кучкаров
В Узбекистане пройдет чемпионат по плаванию
18:43 10.04.2023 (обновлено: 19:02 10.04.2023)
Спортсмены, выполнившие необходимый норматив, примут участие в чемпионате мира.
ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Ташкенте с 17 по 22 апреля пройдет первенство Узбекистана по плаванию, рассказал корреспонденту Sputnik сотрудник информационной службы Федерации плавания страны Тимур Кучкаров.
"Открытый чемпионат Узбекистана по плаванию будет проходить в течение 5 дней в Республиканском учебно-тренировочном центре олимпийских и паралимпийских видов спорта в Ташкенте. На данный момент заявки на участие подали спортсмены из Таджикистана и Туркменистана. Подготовка к чемпионату идет полным ходом", — сказал эксперт.
Всего в турнире будет две возрастных группы:
1 группа – спортсмены до 2005 года рождения включительно,
2 группа – спортсмены 2006-2007 годов рождения.
"После объявления регламента FINA (Federation Internationale de Nation) спортсмены воодушевились. Надо признать, что соревнования на чемпионате Узбекистана станут большим испытанием для наших юных пловцов. Я верю, что они оправдают доверие и поедут на ЧМ", — отметил Кучкаров.
Спортсмены, выполнившие нормативы получат право на участие в ЧМ по водным видам спорта, который состоится в Японии с 14 по 30 июля.