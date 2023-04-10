https://uz.sputniknews.ru/20230410/v-uzbekistane-proydet-chempionat-po-plavaniyu--33750860.html

В Узбекистане пройдет чемпионат по плаванию

В Узбекистане пройдет чемпионат по плаванию

Спортсмены, выполнившие норматив, примут участие в ЧМ.

2023-04-10T18:43+0500

2023-04-10T18:43+0500

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спорт

узбекистан

бассейн

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Ташкенте с 17 по 22 апреля пройдет первенство Узбекистана по плаванию, рассказал корреспонденту Sputnik сотрудник информационной службы Федерации плавания страны Тимур Кучкаров.Всего в турнире будет две возрастных группы:Спортсмены, выполнившие нормативы получат право на участие в ЧМ по водным видам спорта, который состоится в Японии с 14 по 30 июля.Читайте также:

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