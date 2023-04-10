https://uz.sputniknews.ru/20230410/v-uzbekistane-snizhayutsya-ceny-na-produkty-pitaniya-33729462.html

В Узбекистане снижают цены на продукты питания

В Узбекистане снижают цены на продукты питания

Обнуление пошлин на импорт 36 видов продуктов питания до 2024 года обеспечивает баланс цен и насыщение рынка доступными продовольственными товарами

2023-04-10T09:59+0500

2023-04-10T09:59+0500

2023-04-10T11:49+0500

узбекистан

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указ

президент узбекистана

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общество

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Указ президента “О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках” от 23 марта 2023 года предусматривает ряд таможенных льгот, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.Их применение обсудили крупнейшие импортеры, владельцы оптовых и розничных торговых сетей руководители ряда министерств и ведомств, ведущие предприниматели республики.Документом вводятся нулевые пошлины до 2024 года на импорт 36 видов продуктов питания (еще 2 — до 1 сентября 2023 года).Цель — сбалансировать цены и обеспечить рынки доступными продовольственными товарами.Анализ показал, что за первые 10 дней после обнуления ставок (по состоянию на 4 апреля) снизились оптовые цены на 24 из 36 видов товаров, ввозимых с применением таможенных льгот.Заметнее всего оптовые цены снизились на:Эксперты прогнозируют также снижение цен в розничной торговле.Специальная рабочая группа проводит мониторинг изменения цен на внутреннем рынке и вырабатывает меры по их стабилизации.Читайте также: В Узбекистане снизили стоимость дизельного топлива — подробности

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