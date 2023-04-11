https://uz.sputniknews.ru/20230411/drujba-zakonchilas-bayden-edet-v-irlandiyu-unijat-britantsev-33758843.html

Дружба закончилась. Байден едет в Ирландию унижать британцев

Дружба закончилась. Байден едет в Ирландию унижать британцев

Джо Байден собрался на родину своих предков — в Ирландию.

2023-04-11T09:22+0500

2023-04-11T09:22+0500

2023-04-11T10:32+0500

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Визит начнется во вторник, но высокий гость уже успел отомстить обидчикам своих прапрадедов — Великобритании, пишет колумнист РИА Новости. В Лондоне ошарашены отказом Байдена посетить коронацию нового монарха, назначенную на 6 мая. Это уже успели окрестить там "экстраординарным оскорблением Соединенного Королевства" и "ножом в спину Британии и специальными отношениями между двумя странами".Особенно британцы шокированы пояснением отказа, поступившим из Белого дома. Там дали понять, что Байден "слишком стар" для таких путешествий через Атлантику.Тем более забавно это слышать, учитывая, что преклонный возраст не помешает президенту США посетить обе части Ирландии, где он намерен приятно провести время почти всю эту неделю.В Лондоне сейчас кинулись вспоминать, как Байден с самого начала своего президентства выказывал негативное отношение к британцам. Сразу после его избрания телекомпания BBC продемонстрировала публике момент, когда она попыталась перехватить его в каком-то коридоре, на что он с ехидной улыбкой ответил: "ВВС? Я ирландец", после чего продолжил свой путь. А первое, что Байден сделал, заняв кресло в Овальном кабинете, — велел убрать оттуда бюст Уинстона Черчилля, в чем британские СМИ вновь усмотрели оскорбление.Оружейная западня Запада: деградация НАТО, и горе побежденным ВСУВот и в расписании визита Байдена в Ирландию британцы увидели "антианглийские нотки". The Sunday Telegraph особо отметил, что "антибританский президент" в своей поездке лишь на день заглянет в Северную Ирландию, а в основном будет колесить по историческим местам своих предков. Газета полагает, что ненависть к Англии Байдену передала его мать, которая однажды даже предпочла спать на полу в отеле, когда узнала, что на кровати когда-то спала английская королева.Мало того, Байден, к удивлению британцев, отверг предложение выступить перед региональным парламентом Северной Ирландии, где он посетит лишь одно мероприятие — открытие нового кампуса Университета Белфаста.А вот в Дублине он намерен выступить перед парламентом, и программа его визита в независимую Ирландию выглядит обширной и напряженной — это же не коронация британского монарха, здесь возраст значения не имеет.Похоже, холодный душ ждет и премьера Британии Риши Сунака, собирающегося в Белфаст в надежде лично добиться у президента США торговых преференций, которые Лондон отчаянно вымаливает у Вашингтона после Brexit. Представители Байдена делают вид, что вообще не понимают важности этого документа, и заявляют, что соглашения о зонах свободной торговли — это "инструмент двадцатого века", то есть антиквариат.Формально визит Байдена и Сунака в Белфаст будет приурочен к 25-летию Соглашения Страстной пятницы, которое завершило долгие годы вооруженного конфликта в Северной Ирландии. Когда в 1998 году подписывался этот документ, Ольстер был регионом с явным преимуществом протестантов, тяготеющих к сохранению в составе Британии.И представить там победу сторонников объединения с Ирландией тогда было просто невозможно. Однако в прошлом году впервые зафиксировано, что католики в Северной Ирландии уже составляют большинство, а результатом этого стал успех партии Шинн Фейн, которая опять-таки впервые в истории заняла первое место на выборах в регионе.На этом фоне возобновилась террористическая активность. В конце февраля неизвестные в масках тяжело ранили шефа детективов Джона Калдвелла, который стал самым высокопоставленным полицейским Ольстера, на которого не раз покушались за последние четверть века. Ответственность приписывают некой "Новой ирландской республиканской армии". В результате полиция Белфаста предупреждает об угрозе новых террористических атак накануне и во время визита Байдена.Вот вам и юбилей мирного соглашения. Очевидно, визит Байдена точно не добавит мира и покоя его исторической родине. Скорее наоборот.Читайте также:

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Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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