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Глава МИД Китая приедет на министерскую конференцию в Узбекистан
Глава МИД Китая приедет на министерскую конференцию в Узбекистан
Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана состоится в Самарканде 13 апреля
2023-04-11T15:03+0500
2023-04-11T15:03+0500
2023-04-11T15:22+0500
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политика
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заседание
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Глава МИД Китая Цинь Ган примет участие в четвертой министерской конференции стран — соседей Афганистана в Самарканде, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.Кроме того, в ходе визита Цинь Ган встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с и. о. министра иностранных дел Бахтиёром Саидовым. Планируют обсудить двусторонние отношения, а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.Напомним, 13 апреля в Самарканде пройдет заседание министров иностранных дел стран — соседей Афганистана. В нем примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021-го, третья — в марте 2022-го в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой. Читайте также:
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узбекистан россия иран пакистан таджикистан туркмения афганистан заседание мид министерство иностранных дел цинь ган бахтиер саидов
узбекистан россия иран пакистан таджикистан туркмения афганистан заседание мид министерство иностранных дел цинь ган бахтиер саидов
Глава МИД Китая приедет на министерскую конференцию в Узбекистан
15:03 11.04.2023 (обновлено: 15:22 11.04.2023)
Заседание министров иностранных дел стран — соседей Афганистана состоится в Самарканде 13 апреля.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Глава МИД Китая Цинь Ган примет участие в четвертой министерской конференции стран — соседей Афганистана в Самарканде, сообщает
РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
"По приглашению исполняющего обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бехтиёра Саидова глава МИД КНР Цинь Ган 12-13 апреля посетит Узбекистан с визитом и примет участие в четвертой встрече глав внешнеполитических ведомств соседних с Афганистаном государств в Самарканде", — заявил дипломат.
Кроме того, в ходе визита Цинь Ган встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с и. о. министра иностранных дел Бахтиёром Саидовым. Планируют обсудить двусторонние отношения, а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Напомним, 13 апреля в Самарканде пройдет заседание министров иностранных дел стран — соседей Афганистана. В нем примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении.
Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021-го, третья — в марте 2022-го в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой.