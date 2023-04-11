https://uz.sputniknews.ru/20230411/glava-mid-kitaya-priedet-na-ministerskuyu-konferenciyu-uzbekistan-33778830.html

Глава МИД Китая приедет на министерскую конференцию в Узбекистан

Глава МИД Китая приедет на министерскую конференцию в Узбекистан

Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана состоится в Самарканде 13 апреля

2023-04-11T15:03+0500

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мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Глава МИД Китая Цинь Ган примет участие в четвертой министерской конференции стран — соседей Афганистана в Самарканде, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.Кроме того, в ходе визита Цинь Ган встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с и. о. министра иностранных дел Бахтиёром Саидовым. Планируют обсудить двусторонние отношения, а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.Напомним, 13 апреля в Самарканде пройдет заседание министров иностранных дел стран — соседей Афганистана. В нем примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021-го, третья — в марте 2022-го в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой. Читайте также:

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