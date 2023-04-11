https://uz.sputniknews.ru/20230411/kak-ponyat-chto-vam-zvonit-ili-pishet-moshennik--sovety-eksperta-33769097.html
Как понять, что звонит или пишет мошенник — советы эксперта
Как понять, что звонит или пишет мошенник — советы эксперта
Какие способы обмана используют мошенники — в материале Sputnik.
2023-04-11T12:11+0500
2023-04-11T12:11+0500
2023-04-11T13:20+0500
узбекистан
общество
мошенничество
интернет
кибербезопасность
советы
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В большинстве случаев люди страдают от действий мошенников из-за недостаточного уровня знаний интернета, рассказал начальник Центра кибербезопасности МВД Бехзод Мамаджанов.По словам эксперта, мошенничество становится все более распространенным явлением в соцсетях и затрагивает людей всех возрастов. Чтобы войти в доверие к человеку, жулики обычно представляются сотрудниками известного банка, офиса или компании.Также злоумышленники зачастую выдают себя за продавцов, чтобы обмануть людей и завладеть их личными данными.Вдобавок ко всему, преступники используют различные хитрые психологические манипуляции.При этом избежать обмана можно, для этого нужно знать и помнить правила общения в интернете.Напомним, в Узбекистане за мошенничество с использованием средств компьютерной техники грозит штраф в размере от 300 до 400 БРВ, исправительные работы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.Читайте также:
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как понять что вам звонит или пишет мошенник мошенничество в интернете способы обмана в интернете как защитить себя от мошенников в интернете правила использования интернета как оплачивать покупки в интернете новости новость начальник центра кибербезопасности мвд бехзод мамаджанов
как понять что вам звонит или пишет мошенник мошенничество в интернете способы обмана в интернете как защитить себя от мошенников в интернете правила использования интернета как оплачивать покупки в интернете новости новость начальник центра кибербезопасности мвд бехзод мамаджанов
Как понять, что звонит или пишет мошенник — советы эксперта
12:11 11.04.2023 (обновлено: 13:20 11.04.2023)
Какие способы обмана используют мошенники и что делать, чтобы не попасть в их ловушку — подробно в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В большинстве случаев люди страдают от действий мошенников из-за недостаточного уровня знаний интернета, рассказал начальник Центра кибербезопасности МВД Бехзод Мамаджанов.
По словам эксперта, мошенничество становится все более распространенным явлением в соцсетях и затрагивает людей всех возрастов. Чтобы войти в доверие к человеку, жулики обычно представляются сотрудниками известного банка, офиса или компании.
"Мошенник может представиться сотрудником банка, сотрудником компании Click. Кроме того, они в социальных сетях под различными предлогами пытаются познакомиться, например, родственник прислал вам деньги, подарок", — уточнил Мамаджанов.
Также злоумышленники зачастую выдают себя за продавцов, чтобы обмануть людей и завладеть их личными данными.
"Некоторые мошенники выставляют товар на продажу на торговых платформах. Когда вы подаете заявку, просят указать номер вашей карты", — говорит он.
Вдобавок ко всему, преступники используют различные хитрые психологические манипуляции.
"Мошенники ведут себя так, будто они переживают за ваши деньги. Они могут сказать, что кто-то пытается украсть деньги с вашей карты, и они вам помогут", — предупреждает эксперт.
При этом избежать обмана можно, для этого нужно знать и помнить правила общения в интернете.
"На самом деле любой незнакомец, просящий назвать код, который приходит на ваш телефон через смс, является мошенником. Достаточно просто быть внимательным и осторожным, не передавать данные посторонним лицам", — добавил специалист.
Напомним, в Узбекистане за мошенничество с использованием средств компьютерной техники грозит штраф в размере от 300 до 400 БРВ, исправительные работы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.