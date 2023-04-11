https://uz.sputniknews.ru/20230411/kak-ponyat-chto-vam-zvonit-ili-pishet-moshennik--sovety-eksperta-33769097.html

Как понять, что звонит или пишет мошенник — советы эксперта

Как понять, что звонит или пишет мошенник — советы эксперта

Какие способы обмана используют мошенники — в материале Sputnik.

2023-04-11T12:11+0500

2023-04-11T12:11+0500

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узбекистан

общество

мошенничество

интернет

кибербезопасность

советы

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В большинстве случаев люди страдают от действий мошенников из-за недостаточного уровня знаний интернета, рассказал начальник Центра кибербезопасности МВД Бехзод Мамаджанов.По словам эксперта, мошенничество становится все более распространенным явлением в соцсетях и затрагивает людей всех возрастов. Чтобы войти в доверие к человеку, жулики обычно представляются сотрудниками известного банка, офиса или компании.Также злоумышленники зачастую выдают себя за продавцов, чтобы обмануть людей и завладеть их личными данными.Вдобавок ко всему, преступники используют различные хитрые психологические манипуляции.При этом избежать обмана можно, для этого нужно знать и помнить правила общения в интернете.Напомним, в Узбекистане за мошенничество с использованием средств компьютерной техники грозит штраф в размере от 300 до 400 БРВ, исправительные работы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.Читайте также:

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