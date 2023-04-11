https://uz.sputniknews.ru/20230411/na-initsiativnye-proekty-vydelyat-esche-13-trln-sumov--33758635.html

На инициативные проекты выделят еще 1,3 трлн сумов

На инициативные проекты выделят еще 1,3 трлн сумов

Завершилось голосование по проектам инициативного бюджета.

2023-04-11T08:53+0500

2023-04-11T08:53+0500

2023-04-11T09:24+0500

узбекистан

экономика

бюджет

население

шавкат мирзиёев

министерство финансов узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил выделить дополнительные средства на финансирование проектов "Инициативного бюджета", сообщила пресс-служба министерства финансов и экономики.Это касается проектов, которые набрали более 2 тыс. голосов, но не победили по итогам голосования на портале Open Budget ("Открытый бюджет"). По поручению президента выделят ещё 1,3 трлн сумов для финансирования 1 309 проектов. При этом дополнительно реализуют проекты, за которые проголосовали 4,3 млн жителей 1182 махаллей.В 2024 году планируют выделить из бюджета еще почти 305 млрд сумов на проекты, получившие более 1,5 тыс. голосов каждый, но не победившие. Эти инициативы по ремонту и развитию материально-технической базы в образовании, здравоохранении, спорте и других сферах.Напомним, что 7 апреля завершилось голосование по проектам инициативного бюджета за первое полугодие. На реализацию 1 666 проектов по ремонту дорог, школ, поликлиник и других объектов выделят 1,57 трлн сумов.Всего на портал Open Budget от населения поступило около 56 тыс. проектов, 33 680 из которых одобрили.Читайте также:

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на инициативные проекты выделят еще 1 3 трлн сумов итоги голосования по проектам инициативного бюджета какие проекты победили open budget узбекистан бюджет ташкент экономика развитие городов население