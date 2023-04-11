https://uz.sputniknews.ru/20230411/segodnya-v-dvux-rayonax-stolitsy-otklyuchat-gaz--33759779.html
Сегодня в двух районах столицы отключат газ
Сегодня в двух районах столицы отключат газ
Газа не будет до 18:00 из-за установки счетчика на газопроводе.
2023-04-11T08:25+0500
2023-04-11T08:25+0500
2023-04-11T09:25+0500
узбекистан
ташкент
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/07/16147012_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_817ce2263612d643988fc12ebd2598c6.jpg
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня в Шайхантахурском и Учтепинском районах временно отключат газоснабжение, передает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Ограничение будет действовать с 09.00 до 18.00 по местному времени. Газ отключат из-за установки счетчика на газопроводе, расположенному на пересечении улицы Бешкайрагоч и ТКАД в Учтепинском районе.По данным пресс-службы, подачу газа планируют восстановить после завершения всех необходимых работ.Читайте также:
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/07/16147012_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_d7bd746fd183278f39e9ce3e0b403889.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сегодня в двух районах столицы отключат газ почему в в шайхантахурском и учтепинском районах нет газа когда включат газ почему отключили газ узбекистан новости ташкента ташкент
сегодня в двух районах столицы отключат газ почему в в шайхантахурском и учтепинском районах нет газа когда включат газ почему отключили газ узбекистан новости ташкента ташкент
Сегодня в двух районах столицы отключат газ
08:25 11.04.2023 (обновлено: 09:25 11.04.2023)
Газа не будет до 18.00 из-за установки счетчика на газопроводе в Учтепинском районе.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Сегодня в Шайхантахурском и Учтепинском районах временно отключат газоснабжение, передает пресс-служба Hududgaz Poytaxt
.
Ограничение будет действовать с 09.00 до 18.00 по местному времени. Газ отключат из-за установки счетчика на газопроводе, расположенному на пересечении улицы Бешкайрагоч и ТКАД в Учтепинском районе.
По данным пресс-службы, подачу газа планируют восстановить после завершения всех необходимых работ.