https://uz.sputniknews.ru/20230411/segodnya-v-dvux-rayonax-stolitsy-otklyuchat-gaz--33759779.html

Сегодня в двух районах столицы отключат газ

Сегодня в двух районах столицы отключат газ

Газа не будет до 18:00 из-за установки счетчика на газопроводе.

2023-04-11T08:25+0500

2023-04-11T08:25+0500

2023-04-11T09:25+0500

узбекистан

ташкент

общество

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня в Шайхантахурском и Учтепинском районах временно отключат газоснабжение, передает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Ограничение будет действовать с 09.00 до 18.00 по местному времени. Газ отключат из-за установки счетчика на газопроводе, расположенному на пересечении улицы Бешкайрагоч и ТКАД в Учтепинском районе.По данным пресс-службы, подачу газа планируют восстановить после завершения всех необходимых работ.Читайте также:

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