https://uz.sputniknews.ru/20230411/v-uzbekistane-proveryayut-avtotransport-na-toksichnost-33771336.html
В Узбекистане проверяют автотранспорт на токсичность
В Узбекистане проверяют автотранспорт на токсичность
В стране объявили месяц "Чистого воздуха". Его цель — снижение уровня дымности и токсичности отработавших газов автотранспорта
2023-04-11T13:03+0500
2023-04-11T13:03+0500
2023-04-11T13:47+0500
узбекистан
общество
воздух
загрязнение воздуха
мероприятие
экологическая акция
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовал месяц "Чистого воздуха", сообщает vинистерство природных ресурсов Узбекистана. Организаторы акции — министерства природных ресурсов, внутренних дел и здравоохранения.Цель мероприятия — сокращение выбросов вредных веществ от транспортных средств в атмосферу, соблюдение законодательства сферы.В настоящее время в Узбекистане насчитывают около 4 млн. автотранспортных средств, из которых 100 тыс. — неисправны. Из них за год в атмосферу выбрасывают в среднем 1,3 млн. тонн вредных веществ, что составляет 63% от общего объема выбросов. В Ташкенте этот показатель достигает 88%.В результате ежедневного увеличения количества автотранспорта объем выбросов в 2022 году увеличился на 26 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Основные причины — качество топлива, недостаточное пользование населением общественного транспорта, использование собственного авто, невнимательность автовладельцев к техническим параметрам своего транспортного средства.В течение месяца во всех дорожно-патрульных пунктах республики, на центральных улицах специальным оборудованием будут проводить экологический контроль количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортными средствами, работающими на бензине, дизельном топливе, сжатом природном и сжиженном газе.Кроме того, в рамках месячника организуют пункты досмотра на 79 объектах дорожного патруля, а также передвижные посты на центральных улицах областей и городов. В них задействуют 500 сотрудников.Акция "Чистый воздух" продлится до 10 мая.Читайте также:
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узбекистан чистый воздух экология акция мероприятие дымность токсичность автотранспорт министерство природных ресурсов министерство внутренних дел министерство здравоохранения ташкент автовладельцы
узбекистан чистый воздух экология акция мероприятие дымность токсичность автотранспорт министерство природных ресурсов министерство внутренних дел министерство здравоохранения ташкент автовладельцы
В Узбекистане проверяют автотранспорт на токсичность
13:03 11.04.2023 (обновлено: 13:47 11.04.2023)
В стране объявили месяц "Чистого воздуха". Его цель — снижение уровня дымности и токсичности отработавших газов автотранспорта, соблюдение законодательства сферы.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
В Узбекистане стартовал месяц "Чистого воздуха", сообщает
vинистерство природных ресурсов Узбекистана.
Организаторы акции — министерства природных ресурсов, внутренних дел и здравоохранения.
Цель мероприятия — сокращение выбросов вредных веществ от транспортных средств в атмосферу, соблюдение законодательства сферы.
В настоящее время в Узбекистане насчитывают около 4 млн. автотранспортных средств, из которых 100 тыс. — неисправны. Из них за год в атмосферу выбрасывают в среднем 1,3 млн. тонн вредных веществ, что составляет 63% от общего объема выбросов. В Ташкенте этот показатель достигает 88%.
В результате ежедневного увеличения количества автотранспорта объем выбросов в 2022 году увеличился на 26 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Основные причины — качество топлива, недостаточное пользование населением общественного транспорта, использование собственного авто, невнимательность автовладельцев к техническим параметрам своего транспортного средства.
В течение месяца во всех дорожно-патрульных пунктах республики, на центральных улицах специальным оборудованием будут проводить экологический контроль количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортными средствами, работающими на бензине, дизельном топливе, сжатом природном и сжиженном газе.
Кроме того, в рамках месячника организуют пункты досмотра на 79 объектах дорожного патруля, а также передвижные посты на центральных улицах областей и городов. В них задействуют 500 сотрудников.
Акция "Чистый воздух" продлится до 10 мая.