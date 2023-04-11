https://uz.sputniknews.ru/20230411/v-uzbekistane-proveryayut-avtotransport-na-toksichnost-33771336.html

В Узбекистане проверяют автотранспорт на токсичность

В Узбекистане проверяют автотранспорт на токсичность

В стране объявили месяц "Чистого воздуха". Его цель — снижение уровня дымности и токсичности отработавших газов автотранспорта

2023-04-11T13:03+0500

2023-04-11T13:03+0500

2023-04-11T13:47+0500

узбекистан

общество

воздух

загрязнение воздуха

мероприятие

экологическая акция

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовал месяц "Чистого воздуха", сообщает vинистерство природных ресурсов Узбекистана. Организаторы акции — министерства природных ресурсов, внутренних дел и здравоохранения.Цель мероприятия — сокращение выбросов вредных веществ от транспортных средств в атмосферу, соблюдение законодательства сферы.В настоящее время в Узбекистане насчитывают около 4 млн. автотранспортных средств, из которых 100 тыс. — неисправны. Из них за год в атмосферу выбрасывают в среднем 1,3 млн. тонн вредных веществ, что составляет 63% от общего объема выбросов. В Ташкенте этот показатель достигает 88%.В результате ежедневного увеличения количества автотранспорта объем выбросов в 2022 году увеличился на 26 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Основные причины — качество топлива, недостаточное пользование населением общественного транспорта, использование собственного авто, невнимательность автовладельцев к техническим параметрам своего транспортного средства.В течение месяца во всех дорожно-патрульных пунктах республики, на центральных улицах специальным оборудованием будут проводить экологический контроль количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортными средствами, работающими на бензине, дизельном топливе, сжатом природном и сжиженном газе.Кроме того, в рамках месячника организуют пункты досмотра на 79 объектах дорожного патруля, а также передвижные посты на центральных улицах областей и городов. В них задействуют 500 сотрудников.Акция "Чистый воздух" продлится до 10 мая.Читайте также:

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