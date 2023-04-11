https://uz.sputniknews.ru/20230411/prezident-podpisal-zakon-o-zaschite-detey-i-jenschin-ot-nasiliya-33787944.html

Президент подписал закон о защите детей и женщин от насилия

Президент подписал закон о защите детей и женщин от насилия

Документ закрепит более строгие наказания.

2023-04-11T16:26+0500

2023-04-11T16:26+0500

2023-04-11T17:00+0500

президент узбекистана

узбекистан

общество

закон

насилие

женщины

дети

шавкат мирзиёев

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил внесение поправок в закон о защите детей и женщин от насилия, сообщила глава сектора по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева.Также Мирзиёева призвала госорганы, активистов, представителей общества и СМИ принять участие в борьбе с насилием.Напомним, 6 апреля Сенат принял дополнения к закону о защите детей и женщин от насилия. Новый документ определяет более строгие меры наказания за насилие, а также предупреждает возникновение подобных случаев. Полный текст закона опубликуют завтра в газете "Народное слово".Читайте также:

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