https://uz.sputniknews.ru/20230411/prezident-podpisal-zakon-o-zaschite-detey-i-jenschin-ot-nasiliya-33787944.html
Президент подписал закон о защите детей и женщин от насилия
Президент подписал закон о защите детей и женщин от насилия
Документ закрепит более строгие наказания.
2023-04-11T16:26+0500
2023-04-11T16:26+0500
2023-04-11T17:00+0500
президент узбекистана
узбекистан
общество
закон
насилие
женщины
дети
шавкат мирзиёев
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил внесение поправок в закон о защите детей и женщин от насилия, сообщила глава сектора по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева.Также Мирзиёева призвала госорганы, активистов, представителей общества и СМИ принять участие в борьбе с насилием.Напомним, 6 апреля Сенат принял дополнения к закону о защите детей и женщин от насилия. Новый документ определяет более строгие меры наказания за насилие, а также предупреждает возникновение подобных случаев. Полный текст закона опубликуют завтра в газете "Народное слово".Читайте также:
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Президент подписал закон о защите детей и женщин от насилия
16:26 11.04.2023 (обновлено: 17:00 11.04.2023)
Полный текст закона опубликуют завтра в газете "Народное слово". Документ закрепит более строгие наказания.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил внесение поправок в закон о защите детей и женщин от насилия, сообщила
глава сектора по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева.
"Я горжусь и благодарю всех сопричастных к этой победе! Впереди сложная и долгая работа, чтобы эти статьи заработали и общество стало меняться", — написала она в соцсетях.
Также Мирзиёева призвала госорганы, активистов, представителей общества и СМИ принять участие в борьбе с насилием.
"Насилие — это преступление. Насилие — не часть нашей культуры!", — подчеркнула она в своем сообщении.
Напомним, 6 апреля Сенат принял
дополнения к закону о защите детей и женщин от насилия.
Новый документ определяет более строгие меры наказания за насилие, а также предупреждает возникновение подобных случаев. Полный текст закона опубликуют завтра в газете "Народное слово".