https://uz.sputniknews.ru/20230411/v-uzbekistane-uprostili-poluchenie-potrebitelskogo-kredita-33771012.html

В Узбекистане упростили получение потребительского кредита

В Узбекистане упростили получение потребительского кредита

Теперь кредиты будут выдавать на товары зарубежного производства.

2023-04-11T12:52+0500

2023-04-11T12:52+0500

2023-04-11T13:42+0500

узбекистан

экономика

общество

финансы

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/10/20526363_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_1be058c5eea13714a71afdcd2d94217b.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня вступили в силу изменения в закон "О потребительском кредите".По действовавшим ранее нормам потребительские кредиты в Узбекистане выдавались только на отечественные товары и только от юридических лиц.Теперь кредиты можно получить на товары и услуги, произведенные за пределами Узбекистана.Также отменили требование о том, что потребитель обязан предварительно письменно уведомить предприятие-производителя или организацию, продающую товары или услуги, о получении кредита.Договор можно заключить до или после вступления в силу соглашения на покупку товара или услуги.Взятые в кредит средства банк или другая кредитная организация перечисляет на банковский счет производителя или продавца. При этом сумму не выдают наличными деньгами.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

в узбекистане упростили получение потребительского кредита экономика финансы новости узбекистан как взять кредит в узбекистане можно ли купить товар в кредит банки узбекистана как работает кредитная система в узбекистане новость