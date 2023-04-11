https://uz.sputniknews.ru/20230411/v-uzbekistane-uprostili-poluchenie-potrebitelskogo-kredita-33771012.html
В Узбекистане упростили получение потребительского кредита
В Узбекистане упростили получение потребительского кредита
Теперь кредиты будут выдавать на товары зарубежного производства.
2023-04-11T12:52+0500
2023-04-11T12:52+0500
2023-04-11T13:42+0500
узбекистан
экономика
общество
финансы
кредит
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня вступили в силу изменения в закон "О потребительском кредите".По действовавшим ранее нормам потребительские кредиты в Узбекистане выдавались только на отечественные товары и только от юридических лиц.Теперь кредиты можно получить на товары и услуги, произведенные за пределами Узбекистана.Также отменили требование о том, что потребитель обязан предварительно письменно уведомить предприятие-производителя или организацию, продающую товары или услуги, о получении кредита.Договор можно заключить до или после вступления в силу соглашения на покупку товара или услуги.Взятые в кредит средства банк или другая кредитная организация перечисляет на банковский счет производителя или продавца. При этом сумму не выдают наличными деньгами.Читайте также:
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в узбекистане упростили получение потребительского кредита экономика финансы новости узбекистан как взять кредит в узбекистане можно ли купить товар в кредит банки узбекистана как работает кредитная система в узбекистане новость
в узбекистане упростили получение потребительского кредита экономика финансы новости узбекистан как взять кредит в узбекистане можно ли купить товар в кредит банки узбекистана как работает кредитная система в узбекистане новость
В Узбекистане упростили получение потребительского кредита
12:52 11.04.2023 (обновлено: 13:42 11.04.2023)
Теперь кредиты будут выдавать не только на товары отечественного производства, но и зарубежного.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Сегодня вступили в силу изменения
в закон "О потребительском кредите".
По действовавшим ранее нормам потребительские кредиты в Узбекистане выдавались только на отечественные товары и только от юридических лиц.
"Предоставление финансового потребительского кредита для приобретения потребительских товаров и услуг, произведенных в Узбекистане и реализуемых юридическими лицами, создавало неудобства для населения и ограничивало возможность их приобретения за счет кредитных средств", — написано в документе.
Теперь кредиты можно получить на товары и услуги, произведенные за пределами Узбекистана.
Также отменили требование о том, что потребитель обязан предварительно письменно уведомить предприятие-производителя или организацию, продающую товары или услуги, о получении кредита.
Договор можно заключить до или после вступления в силу соглашения на покупку товара или услуги.
Взятые в кредит средства банк или другая кредитная организация перечисляет на банковский счет производителя или продавца. При этом сумму не выдают наличными деньгами.