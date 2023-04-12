https://uz.sputniknews.ru/20230412/kakoy-budet-respublikanskaya-detskaya-biblioteka-v-tashkente--podrobnosti--33841002.html

Какой будет Республиканская детская библиотека в Ташкенте – подробности

Какой будет Республиканская детская библиотека в Ташкенте – подробности

Изменят не только внутреннее, но и уличное пространство библиотеки.

2023-04-12T18:06+0500

2023-04-12T18:06+0500

2023-04-12T18:06+0500

узбекистан

ташкент

культура

библиотека

дети

реставрация

благоустройство

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Осенью в Ташкенте откроется Республиканская детская библиотека, передает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Архитекторы проработали проект здания еще с улицы – внутренний дворик и часть улицы перед главным входом расширят. Там планируют устроить сквер со скамейками и гранитными дорожками.Особое внимание уделят озеленению местности – к уже растущим деревьям добавят кустарники, цветы и травы из питомников.По задумке архитекторов, двор будет неким продолжением читального зала. Там планируют проводить различные мероприятия. Для удобства посетителей специалисты предусмотрят пуфики, лавочки и розетки.В случае дождя во внутреннем дворе поставят навес, который будет включать мини-библиотеку, амфитеатр, сцена и экран. Там будут устраивать лекции, поэтические вечера, кинопоказы и мастер-классы.Реконструкция здания началась в сентябре 2020 года по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects. Специалисты расчистили здание от старых наслоений краски и штукатурки, усилили конструкции и внедрили новую инженерную систему.Республиканскую детскую библиотеку построили в Ташкенте в 1893 году по проекту архитектора И. А. Маркевича.Объект признали архитектурным памятником столицы начала XX века, а также включили в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, охраняемых государством.Читайте также:

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