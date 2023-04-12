https://uz.sputniknews.ru/20230412/kakoy-budet-respublikanskaya-detskaya-biblioteka-v-tashkente--podrobnosti--33841002.html
Какой будет Республиканская детская библиотека в Ташкенте – подробности
Какой будет Республиканская детская библиотека в Ташкенте – подробности
Изменят не только внутреннее, но и уличное пространство библиотеки.
2023-04-12T18:06+0500
2023-04-12T18:06+0500
2023-04-12T18:06+0500
узбекистан
ташкент
культура
библиотека
дети
реставрация
благоустройство
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Осенью в Ташкенте откроется Республиканская детская библиотека, передает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Архитекторы проработали проект здания еще с улицы – внутренний дворик и часть улицы перед главным входом расширят. Там планируют устроить сквер со скамейками и гранитными дорожками.Особое внимание уделят озеленению местности – к уже растущим деревьям добавят кустарники, цветы и травы из питомников.По задумке архитекторов, двор будет неким продолжением читального зала. Там планируют проводить различные мероприятия. Для удобства посетителей специалисты предусмотрят пуфики, лавочки и розетки.В случае дождя во внутреннем дворе поставят навес, который будет включать мини-библиотеку, амфитеатр, сцена и экран. Там будут устраивать лекции, поэтические вечера, кинопоказы и мастер-классы.Реконструкция здания началась в сентябре 2020 года по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects. Специалисты расчистили здание от старых наслоений краски и штукатурки, усилили конструкции и внедрили новую инженерную систему.Республиканскую детскую библиотеку построили в Ташкенте в 1893 году по проекту архитектора И. А. Маркевича.Объект признали архитектурным памятником столицы начала XX века, а также включили в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, охраняемых государством.Читайте также:
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какой будет республиканская детская библиотека в ташкенте что там будет фонд развития культуры и искусства узбекистана гаянэ умерова любовь леонтьева ludi architects новости куда сходить в ташкенте библиотеки ташкента куда сходить с детьми в ташкенте ташкент новости ташкента
Какой будет Республиканская детская библиотека в Ташкенте – подробности
Сад, амфитеатр, мини-библиотека на улице, сцена с экраном – в ходе реконструкции изменят не только внутреннее, но и уличное пространство библиотеки.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Осенью в Ташкенте откроется Республиканская детская библиотека, передает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Архитекторы проработали проект здания еще с улицы – внутренний дворик и часть улицы перед главным входом расширят. Там планируют устроить сквер со скамейками и гранитными дорожками.
Особое внимание уделят озеленению местности – к уже растущим деревьям добавят кустарники, цветы и травы из питомников.
"Основная идея благоустройства территории перед библиотекой заключается в создании комфортной среды для всех горожан: и для посетителей, и для прохожих. Мы также рассчитываем, что новое пространство окажет эффект и на городскую среду: вокруг появятся новые кафе, начнут проходить книжные ярмарки, фестивали, концерты и праздники для всей семьи. Территория со стороны улицы Яхъё Гулямова по сути городская, а двор библиотеки — приватный и в него можно попасть только посетителям", — объяснила исполнительный директор Фонда Гаянэ Умерова.
По задумке архитекторов, двор будет неким продолжением читального зала. Там планируют проводить различные мероприятия. Для удобства посетителей специалисты предусмотрят пуфики, лавочки и розетки.
В случае дождя во внутреннем дворе поставят навес, который будет включать мини-библиотеку, амфитеатр, сцена и экран. Там будут устраивать лекции, поэтические вечера, кинопоказы и мастер-классы.
"Большой зал библиотеки мы задумывали как городскую площадь, на ступеньках которой можно собираться, общаться, работать или сидеть в интернете. Благоустройство улицы перед библиотекой станет достойным примером общественного пространства в Ташкенте. Во дворе появятся гранитный амфитеатр и деревянный двор — из дуба и лиственницы. Кроме того, здесь будет разбит небольшой сад, а система из деревянных настилов позволит увеличить количество сидячих мест, и создаст безопасную среду для детей — они смогут сидеть везде, где вздумается", — рассказала автор проекта реконструкции Любовь Леонтьева.
Реконструкция здания началась в сентябре 2020 года по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects. Специалисты расчистили здание от старых наслоений краски и штукатурки, усилили конструкции и внедрили новую инженерную систему.
Республиканскую детскую библиотеку построили в Ташкенте в 1893 году по проекту архитектора И. А. Маркевича.
Объект признали архитектурным памятником столицы начала XX века, а также включили в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, охраняемых государством.