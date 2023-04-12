https://uz.sputniknews.ru/20230412/mirziyoevu-vruchili-podarok-ot-erdogana--video--33844347.html

Мирзиёеву вручили подарок от Эрдогана – видео

Мирзиёеву вручили подарок от Эрдогана – видео

Электромобили турецкого производства подарили Мирзиёеву и Алиеву.

2023-04-12T18:31+0500

2023-04-12T18:31+0500

2023-04-12T18:32+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

подарок

автомобиль

турция

реджеп тайип эрдоган

видео

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили ключи от электромобиля "Togg", подаренного главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает пресс-служба узбекского лидера.Подарок передал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в завершении сегодняшних переговоров.По данным пресс-службы, президент выразил благодарность и поздравил турецкий народ с запуском производства электромобилей. Мирзиёев лично опробовал авто, сев за руль и проехавшись на нем.Напомним, такой же подарок Эрдоган сделал лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.Читайте также:

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