https://uz.sputniknews.ru/20230412/mirziyoevu-vruchili-podarok-ot-erdogana--video--33844347.html
Мирзиёеву вручили подарок от Эрдогана – видео
Мирзиёеву вручили подарок от Эрдогана – видео
Электромобили турецкого производства подарили Мирзиёеву и Алиеву.
2023-04-12T18:31+0500
2023-04-12T18:31+0500
2023-04-12T18:32+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
подарок
автомобиль
турция
реджеп тайип эрдоган
видео
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили ключи от электромобиля "Togg", подаренного главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает пресс-служба узбекского лидера.Подарок передал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в завершении сегодняшних переговоров.По данным пресс-службы, президент выразил благодарность и поздравил турецкий народ с запуском производства электромобилей. Мирзиёев лично опробовал авто, сев за руль и проехавшись на нем.Напомним, такой же подарок Эрдоган сделал лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.Читайте также:
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видео мирзиёеву вручили подарок от эрдоган электромобиль togg электромобиль турецкого производства как выглядит эрдоган подарил президент турции новости новость политика турция узбекистан отношения
видео мирзиёеву вручили подарок от эрдоган электромобиль togg электромобиль турецкого производства как выглядит эрдоган подарил президент турции новости новость политика турция узбекистан отношения
Мирзиёеву вручили подарок от Эрдогана – видео
18:31 12.04.2023 (обновлено: 18:32 12.04.2023)
Одними из первых обладателей электроавтомобилей турецкого производства стали президенты Узбекистана и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили ключи от электромобиля "Togg", подаренного главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает
пресс-служба узбекского лидера.
Подарок передал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в завершении сегодняшних переговоров.
По данным пресс-службы, президент выразил благодарность и поздравил турецкий народ с запуском производства электромобилей. Мирзиёев лично опробовал авто, сев за руль и проехавшись на нем.
Напомним, такой же подарок Эрдоган сделал лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.