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https://uz.sputniknews.ru/20230412/rossiya-lidiruet-po-obemu-eksporta-iz-samarkandskoy-oblasti-33809475.html
Россия лидирует по объему экспорта из Самаркандской области
Россия лидирует по объему экспорта из Самаркандской области
Хокимият Самаркандской области опубликовал ТОП-10 стран по экспорту товаров и услуг
2023-04-12T10:46+0500
2023-04-12T11:13+0500
узбекистан
самаркандская область
экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Топ-10 стран-партнеров с высокой долей в экспорте товаров и услуг Самаркандской области за январь — март 2023 года возглавила Россия, сообщает администрация Самаркандской области. В списке страны расположились следующим образом:По данным статистики Узбекистан торгует со 155 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Россией — 16,2%, КНР —14,9%, Казахстаном — 7,8%, Германией — 6,4%, Турцией — 6,1%, Республикой Корея — 3,4% и Кыргызстаном — 1,9%.Читайте также:
узбекистан
самаркандская область
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узбекистан россия самаркандская область экономика экспорт товары услуги топ-10
узбекистан россия самаркандская область экономика экспорт товары услуги топ-10

Россия лидирует по объему экспорта из Самаркандской области

10:46 12.04.2023 (обновлено: 11:13 12.04.2023)
© Пресс-служба Государственного комитета по статистике УзбекистанаЭкспорт
Экспорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана
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Хокимият Самаркандской области опубликовал топ-10 стран по экспорту товаров и услуг.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Топ-10 стран-партнеров с высокой долей в экспорте товаров и услуг Самаркандской области за январь — март 2023 года возглавила Россия, сообщает администрация Самаркандской области.
В списке страны расположились следующим образом:
Российская Федерация — $47,8 млн;
Казахстан — $25,9 млн;
Турция — $11,2 млн;
Таджикистан — $9,8 млн;
Китай — $9,6 млн;
Кыргызстан — $9,3 млн;
Беларусь — $4,6 млн;
Азербайджан — $4,2 млн;
Грузия — $3,5 млн;
Латвия — $3,2 млн.
По данным статистики Узбекистан торгует со 155 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Россией — 16,2%, КНР —14,9%, Казахстаном — 7,8%, Германией — 6,4%, Турцией — 6,1%, Республикой Корея — 3,4% и Кыргызстаном — 1,9%.
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