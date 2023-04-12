Россия лидирует по объему экспорта из Самаркандской области
10:46 12.04.2023 (обновлено: 11:13 12.04.2023)
Хокимият Самаркандской области опубликовал топ-10 стран по экспорту товаров и услуг.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Топ-10 стран-партнеров с высокой долей в экспорте товаров и услуг Самаркандской области за январь — март 2023 года возглавила Россия, сообщает администрация Самаркандской области.
В списке страны расположились следующим образом:
Российская Федерация — $47,8 млн;
Казахстан — $25,9 млн;
Турция — $11,2 млн;
Таджикистан — $9,8 млн;
Китай — $9,6 млн;
Кыргызстан — $9,3 млн;
Беларусь — $4,6 млн;
Азербайджан — $4,2 млн;
Грузия — $3,5 млн;
Латвия — $3,2 млн.
По данным статистики Узбекистан торгует со 155 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Россией — 16,2%, КНР —14,9%, Казахстаном — 7,8%, Германией — 6,4%, Турцией — 6,1%, Республикой Корея — 3,4% и Кыргызстаном — 1,9%.
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