https://uz.sputniknews.ru/20230412/rossiya-lidiruet-po-obemu-eksporta-iz-samarkandskoy-oblasti-33809475.html

Россия лидирует по объему экспорта из Самаркандской области

Россия лидирует по объему экспорта из Самаркандской области

Хокимият Самаркандской области опубликовал ТОП-10 стран по экспорту товаров и услуг

2023-04-12T10:46+0500

2023-04-12T10:46+0500

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узбекистан

самаркандская область

экспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Топ-10 стран-партнеров с высокой долей в экспорте товаров и услуг Самаркандской области за январь — март 2023 года возглавила Россия, сообщает администрация Самаркандской области. В списке страны расположились следующим образом:По данным статистики Узбекистан торгует со 155 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Россией — 16,2%, КНР —14,9%, Казахстаном — 7,8%, Германией — 6,4%, Турцией — 6,1%, Республикой Корея — 3,4% и Кыргызстаном — 1,9%.Читайте также:

узбекистан

самаркандская область

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