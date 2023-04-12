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https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-kashkadarinskaya-oblast-kitabskiy-rayon-luk-ranniy-sort-sbor-urozhay-33810884.html
В Узбекистане готовятся к сбору лука
В Узбекистане готовятся к сбору лука
В Китабском районе Кашкадарьинской области созрел скороспелый сорт лука, привезённый из Кореи.
2023-04-12T11:32+0500
2023-04-12T11:40+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
лук
сбор
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Китабском районе Кашкадарьинской области созрел скороспелый сорт лука, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.Специалисты Кашкадарьинской научной опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля посадили его в сентябре 2022 года.Семена лука созревают во второй половине апреля — первой половине мая. С каждого гектара можно получить в среднем 68 — 70 тонн урожая.Преимущество сорта, привезенного из Южной Кореи — его скороспелость. Это позволяет освободить поля под следующие овощные культуры.Урожай раннего озимого лука созрел и в Сурхандарьинской области. Партии этой продукции отгружают на местные рынки и ближайшие регионы.Напомним, Узбекистан является крупнейшим экспортером репчатого лука в ЦА. Ежегодный объем поставок этой продукции за рубеж — более 200 тыс. тонн. В марте 2023 года республика отменила временные ограничения на экспорт лука, которые установили в январе этого же года.Читайте также: Как засоление почвы влияет на урожайность — эксперт
узбекистан
кашкадарьинская область
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узбекистан кашкадарьинская область лук сбор сельское хозяйство
узбекистан кашкадарьинская область лук сбор сельское хозяйство

В Узбекистане готовятся к сбору лука

11:32 12.04.2023 (обновлено: 11:40 12.04.2023)
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВ Китабском Районе Идёт Подготовка К Сбору Скороспелых Сортов Лука
В Китабском Районе Идёт Подготовка К Сбору Скороспелых Сортов Лука - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
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В Кашкадарьинской области созрел скороспелый сорт лука, привезенный из Кореи.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Китабском районе Кашкадарьинской области созрел скороспелый сорт лука, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.
Специалисты Кашкадарьинской научной опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля посадили его в сентябре 2022 года.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВ Китабском Районе Идёт Подготовка К Сбору Скороспелых Сортов Лука
В Китабском Районе Идёт Подготовка К Сбору Скороспелых Сортов Лука - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
В Китабском Районе Идёт Подготовка К Сбору Скороспелых Сортов Лука
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
Семена лука созревают во второй половине апреля — первой половине мая. С каждого гектара можно получить в среднем 68 — 70 тонн урожая.

“Наша цель — обеспечить более быстрое созревание этого сорта и повышение урожайности. Здесь семена высаживают плотным рядом в обработанные сеялки с интервалом между рядами 70 см, что позволит получить хороший урожай. Сажать этот сорт мы рекомендуем и нашим фермерам”, — рассказал начальник отдела защиты растений и агротехнологий НИИ овощебахчевых культур и картофеля Исламбек Пулатов.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВ Китабском Районе Идёт Подготовка К Сбору Скороспелых Сортов Лука
В Китабском Районе Идёт Подготовка К Сбору Скороспелых Сортов Лука - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
В Китабском Районе Идёт Подготовка К Сбору Скороспелых Сортов Лука
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
Преимущество сорта, привезенного из Южной Кореи — его скороспелость. Это позволяет освободить поля под следующие овощные культуры.
Урожай раннего озимого лука созрел и в Сурхандарьинской области. Партии этой продукции отгружают на местные рынки и ближайшие регионы.
Напомним, Узбекистан является крупнейшим экспортером репчатого лука в ЦА. Ежегодный объем поставок этой продукции за рубеж — более 200 тыс. тонн. В марте 2023 года республика отменила временные ограничения на экспорт лука, которые установили в январе этого же года.
Читайте также: Как засоление почвы влияет на урожайность — эксперт
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