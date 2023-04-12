https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-kashkadarinskaya-oblast-kitabskiy-rayon-luk-ranniy-sort-sbor-urozhay-33810884.html

В Узбекистане готовятся к сбору лука

В Узбекистане готовятся к сбору лука

В Китабском районе Кашкадарьинской области созрел скороспелый сорт лука, привезённый из Кореи.

2023-04-12T11:32+0500

2023-04-12T11:32+0500

2023-04-12T11:40+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

лук

сбор

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Китабском районе Кашкадарьинской области созрел скороспелый сорт лука, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.Специалисты Кашкадарьинской научной опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля посадили его в сентябре 2022 года.Семена лука созревают во второй половине апреля — первой половине мая. С каждого гектара можно получить в среднем 68 — 70 тонн урожая.Преимущество сорта, привезенного из Южной Кореи — его скороспелость. Это позволяет освободить поля под следующие овощные культуры.Урожай раннего озимого лука созрел и в Сурхандарьинской области. Партии этой продукции отгружают на местные рынки и ближайшие регионы.Напомним, Узбекистан является крупнейшим экспортером репчатого лука в ЦА. Ежегодный объем поставок этой продукции за рубеж — более 200 тыс. тонн. В марте 2023 года республика отменила временные ограничения на экспорт лука, которые установили в январе этого же года.Читайте также: Как засоление почвы влияет на урожайность — эксперт

узбекистан

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