https://uz.sputniknews.ru/20230412/v-universitete-karshi-otkryli-centr-russkogo-yazyka-33802963.html
В университете в Карши открыли Центр русского языка
В университете в Карши открыли Центр русского языка
С такой инициативой выступила одна из студенток Каршинского государственного университета
2023-04-12T09:23+0500
2023-04-12T09:23+0500
2023-04-12T09:46+0500
узбекистан
образование
карши
вузы
русский язык
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Каршинском государственном университете открылся Центр русского языка, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.Теперь студенты вуза, желающие изучать русский язык, могут бесплатно посещать специальные курсы при центре.Инициатива открытия центра принадлежит студентке 4-курса этого вуза, изучающей русский язык и литературу. Свою идею она озвучила на совещании, которое в феврале 2023 года провел министр Иброхим Абдурахмонов с участием руководителей вузов областей республики, профессорско-преподавательского состава и студенческой молодежи.Идею поддержали министр и руководство университета. Затем разработали план и программу центра. И уже 10 апреля в здании филологического факультета открыли Центр русского языка.Читайте также:
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узбекистан карши каршинский государственный университет центр русского языка министр иброхим абдурахмонов министерство высшего образования науки и инноваций вузы студенческая молодежь
узбекистан карши каршинский государственный университет центр русского языка министр иброхим абдурахмонов министерство высшего образования науки и инноваций вузы студенческая молодежь
В университете в Карши открыли Центр русского языка
09:23 12.04.2023 (обновлено: 09:46 12.04.2023)
С такой инициативой выступила одна из учащихся Каршинского государственного университета. Теперь студенты вуза могут изучать русский язык на курсах при центре.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
В Каршинском государственном университете открылся Центр русского языка, сообщает
пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.
Теперь студенты вуза, желающие изучать русский язык, могут бесплатно посещать специальные курсы при центре.
Инициатива открытия центра принадлежит студентке 4-курса этого вуза, изучающей русский язык и литературу. Свою идею она озвучила на совещании, которое в феврале 2023 года провел министр Иброхим Абдурахмонов с участием руководителей вузов областей республики, профессорско-преподавательского состава и студенческой молодежи.
Идею поддержали министр и руководство университета. Затем разработали план и программу центра. И уже 10 апреля в здании филологического факультета открыли Центр русского языка.