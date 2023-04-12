https://uz.sputniknews.ru/20230412/v-universitete-karshi-otkryli-centr-russkogo-yazyka-33802963.html

В университете в Карши открыли Центр русского языка

В университете в Карши открыли Центр русского языка

С такой инициативой выступила одна из студенток Каршинского государственного университета

2023-04-12T09:23+0500

2023-04-12T09:23+0500

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узбекистан

образование

карши

вузы

русский язык

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Каршинском государственном университете открылся Центр русского языка, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.Теперь студенты вуза, желающие изучать русский язык, могут бесплатно посещать специальные курсы при центре.Инициатива открытия центра принадлежит студентке 4-курса этого вуза, изучающей русский язык и литературу. Свою идею она озвучила на совещании, которое в феврале 2023 года провел министр Иброхим Абдурахмонов с участием руководителей вузов областей республики, профессорско-преподавательского состава и студенческой молодежи.Идею поддержали министр и руководство университета. Затем разработали план и программу центра. И уже 10 апреля в здании филологического факультета открыли Центр русского языка.Читайте также:

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