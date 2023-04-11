https://uz.sputniknews.ru/20230411/bolee-20-stran-primut-uchastie-v-mendeleevskoy-olimpiade-shkolnikov-po-ximii-33777397.html
Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии
Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии
В олимпиаде примут участие представители стран Центральной Азии.
2023-04-11T14:44+0500
2023-04-11T14:44+0500
2023-04-11T14:53+0500
казахстан
узбекистан
олимпиада
наука
общество
образование
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Команды из более чем 20 стран мира примут участие в 57-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (ММО-57), которая пройдет с 1 по 6 мая в Казахстане, сообщили Sputnik в оргкомитете мероприятия.Олимпиада 2023 года проходит во второй раз в очном формате после снятия всех ковидных ограничений, сообщил председатель оргкомитета олимпиады, вице-президент РАН и научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.Участие в Менделеевской олимпиаде уже подтвердили команды из более 20 стран мира. В ММО традиционно принимают участие сборные Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Хорватии и других стран. Впервые заявку на участие в турнире подала сборная Бразилии.Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив ее нумерацию, в 1997 году. Состязание обычно длится пять-шесть дней и состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического.Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. Во втором туре участникам предлагаются задачи более высокого уровня из пяти разделов химии: органической, неорганической, аналитической и физической химии, а также наук о живом. Практический тур олимпиады продолжительностью в пять часов подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.Участники Менделеевской олимпиады традиционно получают от организаторов дипломы и ценные подарки, а призеры и победители — бронзовые, серебряные и золотые медали. Количество победителей определяется в процентах от числа участников. Помимо золотой медали, абсолютному победителю вручается Премия имени академика В.В. Лунина, учрежденная Фондом Андрея Мельниченко. В 2022 году она составила 2 млн рублей.Церемонии открытия и закрытия ММО-57 будут транслироваться в прямом эфире на официальных группах олимпиады.Читайте также:
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международная менделеевская олимпиада школьников по химии ммо 57 где пройдет как принять участие научный руководитель химического факультета мгу степан калмыков директор рнпц дарын министерства просвещения казахстана гаждембек турсунов сопредседатель оргкомитета ммо исполнительный директор фонда андрея мельниченко александр чередник новости науки культуры новость научная олимпиада школьников в казастане
международная менделеевская олимпиада школьников по химии ммо 57 где пройдет как принять участие научный руководитель химического факультета мгу степан калмыков директор рнпц дарын министерства просвещения казахстана гаждембек турсунов сопредседатель оргкомитета ммо исполнительный директор фонда андрея мельниченко александр чередник новости науки культуры новость научная олимпиада школьников в казастане
Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии
14:44 11.04.2023 (обновлено: 14:53 11.04.2023)
В Менделеевской олимпиаде примут участие представители стран Центральной Азии. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Команды из более чем 20 стран мира примут участие в 57-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (ММО-57), которая пройдет с 1 по 6 мая в Казахстане, сообщили Sputnik в оргкомитете мероприятия.
Олимпиада 2023 года проходит во второй раз в очном формате после снятия всех ковидных ограничений, сообщил председатель оргкомитета олимпиады, вице-президент РАН и научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.
"В этом году количество заявок от стран-участниц увеличилось сразу на 30%, и мы надеемся на дальнейшее расширение, содействуя тем самым достижению целей Десятилетия науки и технологий", — рассказал он.
Участие в Менделеевской олимпиаде уже подтвердили команды из более 20 стран мира. В ММО традиционно принимают участие сборные Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Хорватии и других стран. Впервые заявку на участие в турнире подала сборная Бразилии.
"При всемерной поддержке правительства республики и министерства образования и науки в 2002, 2012 и 2017 годах, Менделеевская олимпиада была проведена в Казахстане, что является свидетельством возможности высокого уровня проведения серьезного международного состязания. В этом году основные мероприятия ММО пройдут в Астане, в лабораториях и аудиториях Назарбаев университета. Техническое оснащение университета полностью соответствует всем условиям проведения Олимпиады", — рассказал директор РНПЦ "Дарын" министерства просвещения Республики Казахстан Гаждембек Турсунов.
Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив ее нумерацию, в 1997 году. Состязание обычно длится пять-шесть дней и состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического.
Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. Во втором туре участникам предлагаются задачи более высокого уровня из пяти разделов химии: органической, неорганической, аналитической и физической химии, а также наук о живом. Практический тур олимпиады продолжительностью в пять часов подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.
Участники Менделеевской олимпиады традиционно получают от организаторов дипломы и ценные подарки, а призеры и победители — бронзовые, серебряные и золотые медали. Количество победителей определяется в процентах от числа участников. Помимо золотой медали, абсолютному победителю вручается Премия имени академика В.В. Лунина, учрежденная Фондом Андрея Мельниченко. В 2022 году она составила 2 млн рублей.
"Эта награда вручается в память о человеке, который основал Международную Менделеевскую олимпиаду и всю свою жизнь посвятил химической науке и химическому образованию. Это своего рода эстафетная палочка, которую мы передаем молодому поколению химиков. За ними — будущее", — рассказал сопредседатель оргкомитета ММО, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.
Церемонии открытия и закрытия ММО-57 будут транслироваться в прямом эфире на официальных группах олимпиады.