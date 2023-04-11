https://uz.sputniknews.ru/20230411/bolee-20-stran-primut-uchastie-v-mendeleevskoy-olimpiade-shkolnikov-po-ximii-33777397.html

Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии

Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии

В олимпиаде примут участие представители стран Центральной Азии.

2023-04-11T14:44+0500

2023-04-11T14:44+0500

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казахстан

узбекистан

олимпиада

наука

общество

образование

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Команды из более чем 20 стран мира примут участие в 57-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (ММО-57), которая пройдет с 1 по 6 мая в Казахстане, сообщили Sputnik в оргкомитете мероприятия.Олимпиада 2023 года проходит во второй раз в очном формате после снятия всех ковидных ограничений, сообщил председатель оргкомитета олимпиады, вице-президент РАН и научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.Участие в Менделеевской олимпиаде уже подтвердили команды из более 20 стран мира. В ММО традиционно принимают участие сборные Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Хорватии и других стран. Впервые заявку на участие в турнире подала сборная Бразилии.Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив ее нумерацию, в 1997 году. Состязание обычно длится пять-шесть дней и состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического.Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. Во втором туре участникам предлагаются задачи более высокого уровня из пяти разделов химии: органической, неорганической, аналитической и физической химии, а также наук о живом. Практический тур олимпиады продолжительностью в пять часов подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.Участники Менделеевской олимпиады традиционно получают от организаторов дипломы и ценные подарки, а призеры и победители — бронзовые, серебряные и золотые медали. Количество победителей определяется в процентах от числа участников. Помимо золотой медали, абсолютному победителю вручается Премия имени академика В.В. Лунина, учрежденная Фондом Андрея Мельниченко. В 2022 году она составила 2 млн рублей.Церемонии открытия и закрытия ММО-57 будут транслироваться в прямом эфире на официальных группах олимпиады.Читайте также:

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международная менделеевская олимпиада школьников по химии ммо 57 где пройдет как принять участие научный руководитель химического факультета мгу степан калмыков директор рнпц дарын министерства просвещения казахстана гаждембек турсунов сопредседатель оргкомитета ммо исполнительный директор фонда андрея мельниченко александр чередник новости науки культуры новость научная олимпиада школьников в казастане