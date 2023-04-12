В Узбекистане будут контролировать качество воздуха
16:31 12.04.2023 (обновлено: 17:04 12.04.2023)
Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сотовый оператор "Мегафон" запустил цифровую систему контроля воздуха в Узбекистане, которая будет контролировать качество атмосферного воздуха на территории города Ахангарана (Ташкентская область), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора.
Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Само оборудование установили около детского спортивного стадиона, говорится в сообщении.
"Для мониторинга выбраны приоритетные показатели. Отслеживается концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц, диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра", — добавили в пресс-службе.
Замеры проводят каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передают на сервер управления заказчику и визуализируют в личном кабинете на платформе "Мегафон экология".
Передача данных настроена в автоматическом режиме и транслирует данные в Госкомэкологии Узбекистана.
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