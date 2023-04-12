https://uz.sputniknews.ru/20230412/v-uzbekistane-budut-kontrolirovat-kachestvo-vozduha-33837502.html

В Узбекистане будут контролировать качество воздуха

В Узбекистане будут контролировать качество воздуха

Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции

2023-04-12T16:31+0500

2023-04-12T16:31+0500

2023-04-12T17:04+0500

узбекистан

экология

госкомэкологии

воздух

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сотовый оператор "Мегафон" запустил цифровую систему контроля воздуха в Узбекистане, которая будет контролировать качество атмосферного воздуха на территории города Ахангарана (Ташкентская область), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора.Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Само оборудование установили около детского спортивного стадиона, говорится в сообщении.Замеры проводят каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передают на сервер управления заказчику и визуализируют в личном кабинете на платформе "Мегафон экология".Передача данных настроена в автоматическом режиме и транслирует данные в Госкомэкологии Узбекистана.Читайте также:

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