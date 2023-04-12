https://uz.sputniknews.ru/20230412/yandexgo-zapustil-programmu-straxovaniya-v-uzbekistane--33820529.html

YandexGo запустил программу страхования в Узбекистане

YandexGo запустил программу страхования в Узбекистане

Сервис страхует жизнь водителя и каждого пассажира в автомобиле.

2023-04-12T12:34+0500

2023-04-12T12:34+0500

2023-04-12T12:34+0500

узбекистан

яндекс

такси

страховка

жизнь

здоровье

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сервис YandexGo в Узбекистане первым запустил собственную программу страхования, передает РИА Новости со ссылкой на торговое представительство России в республике.Сумма страховой выплаты для каждого пассажира и водителя составит около $9 тыс. При этом страховка действует во время всех поездок через сервис.В случае ДТП пользователю необходимо обратиться в службу поддержки, чтобы получить контакты страховой компании и дальнейшие инструкции.Страхование распространяется на Ташкент, Бухару, Фергану, Самарканд, Наманган, Андижан, Маргилан и Коканд.Ранее Налоговый комитет Узбекистана сообщил, что Яндекс может интегрировать свои сервисы с налоговой системой республики.Напомним, онлайн-сервис заказа поездок Yandex Go работает в Узбекистане с 2018 года и уже доступен в Ташкенте, Андижане, Маргилане, Самарканде, Намангане и Фергане.Читайте также:"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды

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