https://uz.sputniknews.ru/20230412/yandexgo-zapustil-programmu-straxovaniya-v-uzbekistane--33820529.html
YandexGo запустил программу страхования в Узбекистане
YandexGo запустил программу страхования в Узбекистане
Сервис страхует жизнь водителя и каждого пассажира в автомобиле.
2023-04-12T12:34+0500
2023-04-12T12:34+0500
2023-04-12T12:34+0500
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страховка
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здоровье
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сервис YandexGo в Узбекистане первым запустил собственную программу страхования, передает РИА Новости со ссылкой на торговое представительство России в республике.Сумма страховой выплаты для каждого пассажира и водителя составит около $9 тыс. При этом страховка действует во время всех поездок через сервис.В случае ДТП пользователю необходимо обратиться в службу поддержки, чтобы получить контакты страховой компании и дальнейшие инструкции.Страхование распространяется на Ташкент, Бухару, Фергану, Самарканд, Наманган, Андижан, Маргилан и Коканд.Ранее Налоговый комитет Узбекистана сообщил, что Яндекс может интегрировать свои сервисы с налоговой системой республики.Напомним, онлайн-сервис заказа поездок Yandex Go работает в Узбекистане с 2018 года и уже доступен в Ташкенте, Андижане, Маргилане, Самарканде, Намангане и Фергане.Читайте также:"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды
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yandexgo запустил программу страхования в узбекистане yandexgo страховка в каких городах действует сколько выплатят размер выплат кого страхуют здоровье пассажира здоровье водителя новости новость российская компания в узбекистане
yandexgo запустил программу страхования в узбекистане yandexgo страховка в каких городах действует сколько выплатят размер выплат кого страхуют здоровье пассажира здоровье водителя новости новость российская компания в узбекистане
YandexGo запустил программу страхования в Узбекистане
Сервис страхует жизнь и здоровье водителя, а также каждого пассажира в автомобиле.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Сервис YandexGo в Узбекистане первым запустил собственную программу страхования, передает РИА Новости
со ссылкой на торговое представительство России в республике.
"Российский сервис YandexGo запустил в Узбекистане программу страхования жизни и здоровья водителей и пассажиров во время поездок", написано в Telegram-канале ведомства.
Сумма страховой выплаты для каждого пассажира и водителя составит около $9 тыс. При этом страховка действует во время всех поездок через сервис.
В случае ДТП пользователю необходимо обратиться в службу поддержки, чтобы получить контакты страховой компании и дальнейшие инструкции.
Страхование распространяется на Ташкент, Бухару, Фергану, Самарканд, Наманган, Андижан, Маргилан и Коканд.
Ранее Налоговый комитет Узбекистана сообщил
, что Яндекс может интегрировать свои сервисы с налоговой системой республики.
Напомним, онлайн-сервис заказа поездок Yandex Go работает в Узбекистане с 2018 года и уже доступен в Ташкенте, Андижане, Маргилане, Самарканде, Намангане и Фергане.