https://uz.sputniknews.ru/20230412/zelenskiy-reshil-raschlenit-ukrainu-likvidatory-uje-pribyli-na-mesto-33845138.html

Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место

Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место

Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши.

2023-04-12T19:05+0500

2023-04-12T19:05+0500

2023-04-12T19:05+0500

колумнисты

в мире

политика

владимир зеленский

украина

польша

мнение эксперта

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И действительно, не прошло и недели после встречи, а польская пресса уже открыто пишет, что Зеленский собирается отдать Польше Западную Украину, отмечает колумнист РИА Новости. Нет, ну а чего такого? Руководителю б. УССР дали красивую цацку, а он решил одарить польского пана сотней тысяч квадратных километров и миллионами проживающих на них граждан. Все как в классическом средневековье.Ради хотелок своих англо-саксонских хозяев на Украине сначала отреклись от истории и веры, потом попытались физически уничтожить восток собственной страны, но в конце концов сами массово убились об российскую армию. Теперь вот речь зашла о раздаче своих территорий.Польша же ведь не одна такая умная. В очередь за украинским пирогом уже выстроились Румыния и Венгрия. Неудивительно, что миллионы людей, в свою очередь, рады сбежать — вместе со своей землей, разумеется, — с распадающейся Украины в Россию.Умилительно то объяснение, которое Зеленский предлагает в обоснование своей идеи "отмены границ" между Польшей и Украиной. Внезапно выяснилось, что за поставленное американцами оружие надо платить, а платить нечем — экономики уже практически нет. И вот Зеленский просит польский бизнес помочь ему заплатить американцам, а для этого предлагает им зайти на Украину и взять буквально все, что понравится.Идею создания новой Речи Посполитой всей душой поддерживают в Лондоне. Выйдя из состава ЕС, Британия потеряла рычаги управления Старым Светом. Мечта о Междуморье под польским контролем — это мечта об английском протекторате на территории континентальной Европы. Кроме Западной Украины, Польши, Молдавии, балтийских лимитрофов, туда еще хотят включить Белоруссию — после непременного Майдана со сносом власти.Тогда под управлением англичан появится целый восточноевропейский анклав с населением под сотню миллионов. Жизнь на этих территориях будет бедная, опасная и короткая. Однако именно эта нищета породит миллионы отчаявшихся сипаев, которые с радостью пойдут воевать с Россией по первому приказу английского короля.Неудивительно, что вся британская пресса сегодня наперебой расхваливает поляков, разгуливает их амбиции и заранее объявляет Польшу главной победительницей в российско-украинском конфликте.Расчленение Украины находит понимание и в Вашингтоне. Ассимиляция миллионов украинцев станет трудным, болезненным процессом и затянется на десятилетия. Поженить бандеровцев-западенцев с потомками их жертв — нетривиальная идея. Польско-украинский очаг криминала и нестабильности создаст всей Европе такую головную боль, что у Старого Света не останется сил, чтобы конкурировать с США.Читайте также:

польша

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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