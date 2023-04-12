https://uz.sputniknews.ru/20230412/zvezdy-dzhaza-vystupyat-na-mezhdunarodnom-festivale-tashkente-33800676.html

Звезды джаза выступят на международном фестивале в Ташкенте

Звезды джаза выступят на международном фестивале в Ташкенте

Выступят такие звезды джаза как Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, Грегори Портер, Take 6, Эл Ди Миола

2023-04-12T08:32+0500

2023-04-12T08:32+0500

2023-04-12T09:44+0500

узбекистан

культура

джаз

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Ташкенте 25 апреля откроется VII Международный фестиваль джаза, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.В рамках мероприятия пройдут 22 концерта.На сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" выступят звезды джаза — Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, Грегори Портер, Take 6, Эл Ди Миола.Кроме того, состоятся бесплатные концерты таких исполнителей, как De-Phazz, Ги Манукян, Тони Момрелла, Адам Бен Эзра и других.Фестиваль продлится до 14 мая.Читайте также:

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узбекистан ташкент фестиваль джаз фонд развития культуры и искусства узбекистана игорь бутман московский джазовый оркестр грегори портер take 6 эл ди миола de-phazz ги манукян тони момрелла адам бен эзра