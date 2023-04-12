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https://uz.sputniknews.ru/20230412/zvezdy-dzhaza-vystupyat-na-mezhdunarodnom-festivale-tashkente-33800676.html
Звезды джаза выступят на международном фестивале в Ташкенте
Звезды джаза выступят на международном фестивале в Ташкенте
Выступят такие звезды джаза как Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, Грегори Портер, Take 6, Эл Ди Миола
2023-04-12T08:32+0500
2023-04-12T09:44+0500
узбекистан
культура
джаз
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Ташкенте 25 апреля откроется VII Международный фестиваль джаза, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.В рамках мероприятия пройдут 22 концерта.На сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" выступят звезды джаза — Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, Грегори Портер, Take 6, Эл Ди Миола.Кроме того, состоятся бесплатные концерты таких исполнителей, как De-Phazz, Ги Манукян, Тони Момрелла, Адам Бен Эзра и других.Фестиваль продлится до 14 мая.Читайте также:
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узбекистан ташкент фестиваль джаз фонд развития культуры и искусства узбекистана игорь бутман московский джазовый оркестр грегори портер take 6 эл ди миола de-phazz ги манукян тони момрелла адам бен эзра
узбекистан ташкент фестиваль джаз фонд развития культуры и искусства узбекистана игорь бутман московский джазовый оркестр грегори портер take 6 эл ди миола de-phazz ги манукян тони момрелла адам бен эзра

Звезды джаза выступят на международном фестивале в Ташкенте

08:32 12.04.2023 (обновлено: 09:44 12.04.2023)
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМузыкант Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Музыкант Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Во Дворце международных форумов "Узбекистан" выступят такие звезды джаза как Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, Грегори Портер, Take 6, Эл Ди Миола.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Ташкенте 25 апреля откроется VII Международный фестиваль джаза, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
В рамках мероприятия пройдут 22 концерта.
На сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" выступят звезды джаза — Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, Грегори Портер, Take 6, Эл Ди Миола.
Кроме того, состоятся бесплатные концерты таких исполнителей, как De-Phazz, Ги Манукян, Тони Момрелла, Адам Бен Эзра и других.
Фестиваль продлится до 14 мая.
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