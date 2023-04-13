https://uz.sputniknews.ru/20230413/borcy-volnogo-stilya-iz-uzbekistana-poboryutsya-za-medali-cha-33865128.html
Борцы вольного стиля из Узбекистана претендуют на медали ЧА
Борцы вольного стиля из Узбекистана претендуют на медали ЧА
Сегодня медали разыграют среди представителей вольного стиля
2023-04-13T11:54+0500
2023-04-13T11:54+0500
2023-04-13T12:27+0500
узбекистан
узбекистан
борьба
вольная борьба
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В казахстанской Астане на чемпионате Азии по спортивной борьбе медали разыграют среди представителей вольной борьбы, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Узбекистан представляют призер Олимпийских игр 2020 года в Токио Бекзод Абдурахманов и чемпион юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе Умиджон Джалолов.Узбекистанцы начнут выступление против соперников:Напомним, ранее представительницы сборной команды Узбекистана завоевали еще 2 награды на континентальном первенстве.В весе до 57 кг Лайло Собирова в финальном поединке уступила сопернице из Японии Нанжо Сайе со счетом 4:11 и удостоилась серебряной медали.В категории до 53 кг Актенге Кеунимжаева в борьбе за бронзовую награду одолела китаянку Ли Дэн со счетом 9:6 и заняла третье место.Чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.
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узбекистан борцы чемпиона азии борьба вольная борьба вольный стиль казахстан астана бекзод абдурахманов умиджон джалолов
узбекистан борцы чемпиона азии борьба вольная борьба вольный стиль казахстан астана бекзод абдурахманов умиджон джалолов
Борцы вольного стиля из Узбекистана претендуют на медали ЧА
11:54 13.04.2023 (обновлено: 12:27 13.04.2023)
В четверг медали разыграют среди представителей вольного стиля.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
В казахстанской Астане на чемпионате Азии по спортивной борьбе медали разыграют среди представителей вольной борьбы, сообщает
Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Узбекистан представляют призер Олимпийских игр 2020 года в Токио Бекзод Абдурахманов и чемпион юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе Умиджон Джалолов.
Узбекистанцы начнут выступление против соперников:
- 57 кг: Нодиржон Сафаров — Сунгвон Ким (Южная Корея);
- 65 кг: Умиджон Джалолов — Дивошан Фернандо (Шри-Ланка);
- 70 кг: Зафарбек Отахонов — Муляс Ядав (Индия);
- 79 кг: Бекзод Абдурахмонов — Гунву Ли (Южная Корея)/ Шухрат Бозоров (Таджикистан);
- 97 кг: Махсуд Вейсалов — Жухван Сео (Южная Корея).
Напомним, ранее представительницы сборной команды Узбекистана завоевали еще 2 награды на континентальном первенстве.
В весе до 57 кг Лайло Собирова в финальном поединке уступила сопернице из Японии Нанжо Сайе со счетом 4:11 и удостоилась серебряной медали.
В категории до 53 кг Актенге Кеунимжаева в борьбе за бронзовую награду одолела китаянку Ли Дэн со счетом 9:6 и заняла третье место.
Чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.
В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.