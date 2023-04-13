https://uz.sputniknews.ru/20230413/borcy-volnogo-stilya-iz-uzbekistana-poboryutsya-za-medali-cha-33865128.html

Борцы вольного стиля из Узбекистана претендуют на медали ЧА

Борцы вольного стиля из Узбекистана претендуют на медали ЧА

Сегодня медали разыграют среди представителей вольного стиля

2023-04-13T11:54+0500

2023-04-13T11:54+0500

2023-04-13T12:27+0500

узбекистан

узбекистан

борьба

вольная борьба

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В казахстанской Астане на чемпионате Азии по спортивной борьбе медали разыграют среди представителей вольной борьбы, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Узбекистан представляют призер Олимпийских игр 2020 года в Токио Бекзод Абдурахманов и чемпион юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе Умиджон Джалолов.Узбекистанцы начнут выступление против соперников:Напомним, ранее представительницы сборной команды Узбекистана завоевали еще 2 награды на континентальном первенстве.В весе до 57 кг Лайло Собирова в финальном поединке уступила сопернице из Японии Нанжо Сайе со счетом 4:11 и удостоилась серебряной медали.В категории до 53 кг Актенге Кеунимжаева в борьбе за бронзовую награду одолела китаянку Ли Дэн со счетом 9:6 и заняла третье место.Чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.

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