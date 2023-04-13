https://uz.sputniknews.ru/20230413/kazahstan-astana-chempionat-azii-uzbekistan-sbornaya-zhenskaya-borba-medali-33863261.html

Спортсменки из Узбекистана завоевали две награды на ЧА в Астане

Спортсменки из Узбекистана завоевали две награды на ЧА в Астане

На чемпионате Азии в Казахстане представительницы сборной Узбекистана по женской борьбе стали обладательницами серебра и бронзы

2023-04-13T11:11+0500

2023-04-13T11:11+0500

2023-04-13T11:11+0500

казахстан

астана

чемпионат азии

узбекистан

женская борьба

медали

сборная узбекистана

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33859609_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_172446c341be775e84f34ce3d9454906.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Астане (Казахстан) подвели итоги чемпионата Азии по женской борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.Представительницы сборной команды Узбекистана завоевали еще 2 награды на континентальном первенстве.В весе до 57 кг Лайло Собирова в финальном поединке уступила сопернице из Японии Нанжо Сайе со счетом 4:11 и удостоилась серебряной медали.В категории до 53 кг Актенге Кеунимжаева в борьбе за бронзовую награду одолела китаянку Ли Дэн со счетом 9:6 и заняла третье место.Ранее серебряным призером чемпионата Азии стала узбекистанка Жасмина Иммаева, выступавшая в весовой категории до 50 кг. Это ее третья награда на данных соревнованиях.Напомним, что чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.Читайте также: Турнир по курашу: азиатские спортсмены поборются за приз президента Узбекистана

казахстан

астана

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

казахстан астана чемпионат азии сборная узбекистана женская борьба медали спорт