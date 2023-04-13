https://uz.sputniknews.ru/20230413/kazahstan-astana-chempionat-azii-uzbekistan-sbornaya-zhenskaya-borba-medali-33863261.html
Спортсменки из Узбекистана завоевали две награды на ЧА в Астане
Спортсменки из Узбекистана завоевали две награды на ЧА в Астане
На чемпионате Азии в Казахстане представительницы сборной Узбекистана по женской борьбе стали обладательницами серебра и бронзы
2023-04-13T11:11+0500
2023-04-13T11:11+0500
2023-04-13T11:11+0500
казахстан
астана
чемпионат азии
узбекистан
женская борьба
медали
сборная узбекистана
спорт
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Астане (Казахстан) подвели итоги чемпионата Азии по женской борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.Представительницы сборной команды Узбекистана завоевали еще 2 награды на континентальном первенстве.В весе до 57 кг Лайло Собирова в финальном поединке уступила сопернице из Японии Нанжо Сайе со счетом 4:11 и удостоилась серебряной медали.В категории до 53 кг Актенге Кеунимжаева в борьбе за бронзовую награду одолела китаянку Ли Дэн со счетом 9:6 и заняла третье место.Ранее серебряным призером чемпионата Азии стала узбекистанка Жасмина Иммаева, выступавшая в весовой категории до 50 кг. Это ее третья награда на данных соревнованиях.Напомним, что чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.Читайте также: Турнир по курашу: азиатские спортсмены поборются за приз президента Узбекистана
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казахстан астана чемпионат азии сборная узбекистана женская борьба медали спорт
казахстан астана чемпионат азии сборная узбекистана женская борьба медали спорт
Спортсменки из Узбекистана завоевали две награды на ЧА в Астане
На чемпионате Азии в Казахстане представительницы сборной Узбекистана по женской борьбе стали обладательницами серебра и бронзы.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik
. В Астане (Казахстан) подвели итоги чемпионата Азии по женской борьбе, сообщает
Национальный олимпийский комитет.
Представительницы сборной команды Узбекистана завоевали еще 2 награды на континентальном первенстве.
В весе до 57 кг Лайло Собирова в финальном поединке уступила сопернице из Японии Нанжо Сайе со счетом 4:11 и удостоилась серебряной медали.
В категории до 53 кг Актенге Кеунимжаева в борьбе за бронзовую награду одолела китаянку Ли Дэн со счетом 9:6 и заняла третье место.
Ранее серебряным призером чемпионата Азии стала узбекистанка Жасмина Иммаева, выступавшая в весовой категории до 50 кг. Это ее третья награда на данных соревнованиях.
Напомним, что чемпионат Азии по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.
В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.