https://uz.sputniknews.ru/20230413/chetyrexstoronnyaya-vstrecha-samarkand-33874685.html

Единый консолидированный подход: о чем договорились министры на четырехсторонней встрече

Единый консолидированный подход: о чем договорились министры на четырехсторонней встрече

Заседание министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана прошла на полях четвертой министерской встречи по Афганистану в Самарканде.

2023-04-13T12:38+0500

2023-04-13T12:38+0500

2023-04-13T13:43+0500

самарканд — 2023

узбекистан

самарканд

заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана

россия

китай

иран

пакистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Страны должны продолжать выстраивать единый консолидированный региональный подход к афганским делам. Такой договоренности достигли главы внешнеполитических ведомств России, Китая, Ирана и Пакистана в ходе неформальной четырехсторонней встречи в Самарканде, сообщает пресс-служба МИД РФ.Встреча региональной "четверки" была посвящена афганской проблематике.Министры договорились продолжать выстраивать взаимодействие с действующим правительством Афганистана для сохранения внутриполитической стабильности и недопущения гуманитарного кризиса в стране.По итогам четырехсторонней встречи стороны приняли совместное заявление.Неформальная встреча проходила на полях четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде.Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана проходит 13 апреля в Самарканде. Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.Читайте также:

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