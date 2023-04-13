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Заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Самарканд — 2023
13 апреля 2023 года в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 14 апреля 2023 года. В этот же день состоится шестая встреча министров иностранных дел государств ЦА и России.
https://uz.sputniknews.ru/20230413/chetyrexstoronnyaya-vstrecha-samarkand-33874685.html
Единый консолидированный подход: о чем договорились министры на четырехсторонней встрече
Единый консолидированный подход: о чем договорились министры на четырехсторонней встрече
Заседание министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана прошла на полях четвертой министерской встречи по Афганистану в Самарканде.
2023-04-13T12:38+0500
2023-04-13T13:43+0500
самарканд — 2023
узбекистан
самарканд
заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
россия
китай
иран
пакистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Страны должны продолжать выстраивать единый консолидированный региональный подход к афганским делам. Такой договоренности достигли главы внешнеполитических ведомств России, Китая, Ирана и Пакистана в ходе неформальной четырехсторонней встречи в Самарканде, сообщает пресс-служба МИД РФ.Встреча региональной "четверки" была посвящена афганской проблематике.Министры договорились продолжать выстраивать взаимодействие с действующим правительством Афганистана для сохранения внутриполитической стабильности и недопущения гуманитарного кризиса в стране.По итогам четырехсторонней встречи стороны приняли совместное заявление.Неформальная встреча проходила на полях четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде.Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана проходит 13 апреля в Самарканде. Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.Читайте также:
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узбекистан самарканд неформальная встреча региональная четверка четырехсторонняя встреча по афганистану россия китай пакистан иран лавров
узбекистан самарканд неформальная встреча региональная четверка четырехсторонняя встреча по афганистану россия китай пакистан иран лавров

Единый консолидированный подход: о чем договорились министры на четырехсторонней встрече

12:38 13.04.2023 (обновлено: 13:43 13.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ган Хина, министр иностранных дел Пакистана Раббани Кхар и министром иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 13 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ган Хина, министр иностранных дел Пакистана Раббани Кхар и министром иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 13 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Заседание министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана прошла на полях четвертой министерской встречи по Афганистану в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Страны должны продолжать выстраивать единый консолидированный региональный подход к афганским делам. Такой договоренности достигли главы внешнеполитических ведомств России, Китая, Ирана и Пакистана в ходе неформальной четырехсторонней встречи в Самарканде, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Встреча региональной "четверки" была посвящена афганской проблематике.

"Заседание позволило в доверительной атмосфере откровенно обсудить обстановку в Афганистане с акцентом на аспекты безопасности, усиление координации региональных усилий по борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика, исходящими с афганской территории", — сообщили в пресс-службе.

Министры договорились продолжать выстраивать взаимодействие с действующим правительством Афганистана для сохранения внутриполитической стабильности и недопущения гуманитарного кризиса в стране.

"Участники выразили единое мнение о том, что основная ответственность за бедственное положение дел в Афганистане лежит на США и их союзниках в связи с провалом их 20-летнего эксперимента в этой стране. Стороны отметили неприемлемость размещения американо-натовских объектов военной инфраструктуры в Афганистане и окружающем регионе", — подчеркнули в МИД России.

По итогам четырехсторонней встречи стороны приняли совместное заявление.
Неформальная встреча проходила на полях четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде.
Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана проходит 13 апреля в Самарканде. Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.
Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.
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