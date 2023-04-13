Единый консолидированный подход: о чем договорились министры на четырехсторонней встрече
12:38 13.04.2023 (обновлено: 13:43 13.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ган Хина, министр иностранных дел Пакистана Раббани Кхар и министром иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 13 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении.
© Пресс-служба МИД РФ/
Заседание министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана прошла на полях четвертой министерской встречи по Афганистану в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Страны должны продолжать выстраивать единый консолидированный региональный подход к афганским делам. Такой договоренности достигли главы внешнеполитических ведомств России, Китая, Ирана и Пакистана в ходе неформальной четырехсторонней встречи в Самарканде, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Встреча региональной "четверки" была посвящена афганской проблематике.
"Заседание позволило в доверительной атмосфере откровенно обсудить обстановку в Афганистане с акцентом на аспекты безопасности, усиление координации региональных усилий по борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика, исходящими с афганской территории", — сообщили в пресс-службе.
Министры договорились продолжать выстраивать взаимодействие с действующим правительством Афганистана для сохранения внутриполитической стабильности и недопущения гуманитарного кризиса в стране.
"Участники выразили единое мнение о том, что основная ответственность за бедственное положение дел в Афганистане лежит на США и их союзниках в связи с провалом их 20-летнего эксперимента в этой стране. Стороны отметили неприемлемость размещения американо-натовских объектов военной инфраструктуры в Афганистане и окружающем регионе", — подчеркнули в МИД России.
По итогам четырехсторонней встречи стороны приняли совместное заявление.
Неформальная встреча проходила на полях четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде.
Заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана проходит 13 апреля в Самарканде. Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.
Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.
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