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Заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Самарканд — 2023
13 апреля 2023 года в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 14 апреля 2023 года. В этот же день состоится шестая встреча министров иностранных дел государств ЦА и России.
https://uz.sputniknews.ru/20230413/glava-mid-afganistana-pribyl-v-uzbekistan-33864613.html
И. о. главы МИД Афганистана прибыл в Узбекистан — видео
И. о. главы МИД Афганистана прибыл в Узбекистан — видео
Он примет участие во встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Самарканде.
2023-04-13T11:11+0500
2023-04-13T13:16+0500
самарканд — 2023
заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана
узбекистан
самарканд
афганистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки прилетел в Самарканд.Он примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана. Во встрече также принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.Читайте также:
узбекистан
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узбекистан самарканд встреча министров иностранных дел стран соседей афганистана афганистан и.о. главы мид амир хан муттаки
узбекистан самарканд встреча министров иностранных дел стран соседей афганистана афганистан и.о. главы мид амир хан муттаки

И. о. главы МИД Афганистана прибыл в Узбекистан — видео

11:11 13.04.2023 (обновлено: 13:16 13.04.2023)
© Sputnik / Зафар Халилов / Перейти в фотобанкМинистерская встреча по Афганистану с участием главы МИД РФ С. Лаврова
Министерская встреча по Афганистану с участием главы МИД РФ С. Лаврова - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
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Он примет участие во встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки прилетел в Самарканд.
Он примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана.
Во встрече также принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.
Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.
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