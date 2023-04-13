https://uz.sputniknews.ru/20230413/kak-ukoly-krasoty-vliyayut-na-rabotu-mozga--eksperty--33839722.html

Как "уколы красоты" влияют на работу мозга — эксперты

Как "уколы красоты" влияют на работу мозга — эксперты

Ученые провели эксперимент, в ходе которого женщины угадывали эмоции

2023-04-13T07:02+0500

2023-04-13T07:02+0500

2023-04-13T08:59+0500

это интересно

красота

медицина

здоровье

психология

ученые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0c/33839466_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1e621e48a7c7ef195d9ab459693a19df.jpg

Омолаживающие уколы влияют на работу мозга, выяснили ученые из Калифорнийского Университета в Ирвайне.Исследование показало, что после инъекций ботулотоксина женщинам сложнее распознавать чужие эмоции.В ходе эксперимента группе женщин в возрасте от 33 до 40 лет показывали фотографии, на которых люди смеялись или хмурились. Реакцию участниц фиксировали с помощью МРТ.Результаты показали, что у делавших уколы ботокса менялась активность участков мозга, которые отвечают за распознавание эмоций.Как отметил психолог Фернандо Мармолехо-Рамос в статье New York Post, это связано с тем, что ботокс ограничивает подвижность межбровной зоны. В свою очередь, это может влиять на мимику человека и мозговую деятельность при попытках распознать эмоции.По его мнению, подобные изменения в работе мозга могут отразиться на социальных, романтических и сексуальных отношениях.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как уколы красоты влияют на работу мозга уколы ботокса влияют на мозг здоровье уколы ботокса за и против как продлить молодость здоровье красота советы эксперта