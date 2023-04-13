https://uz.sputniknews.ru/20230413/kak-ukoly-krasoty-vliyayut-na-rabotu-mozga--eksperty--33839722.html
Как "уколы красоты" влияют на работу мозга — эксперты
Как "уколы красоты" влияют на работу мозга — эксперты
Ученые провели эксперимент, в ходе которого женщины угадывали эмоции
2023-04-13T07:02+0500
2023-04-13T07:02+0500
2023-04-13T08:59+0500
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Омолаживающие уколы влияют на работу мозга, выяснили ученые из Калифорнийского Университета в Ирвайне.Исследование показало, что после инъекций ботулотоксина женщинам сложнее распознавать чужие эмоции.В ходе эксперимента группе женщин в возрасте от 33 до 40 лет показывали фотографии, на которых люди смеялись или хмурились. Реакцию участниц фиксировали с помощью МРТ.Результаты показали, что у делавших уколы ботокса менялась активность участков мозга, которые отвечают за распознавание эмоций.Как отметил психолог Фернандо Мармолехо-Рамос в статье New York Post, это связано с тем, что ботокс ограничивает подвижность межбровной зоны. В свою очередь, это может влиять на мимику человека и мозговую деятельность при попытках распознать эмоции.По его мнению, подобные изменения в работе мозга могут отразиться на социальных, романтических и сексуальных отношениях.Читайте также:
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как уколы красоты влияют на работу мозга уколы ботокса влияют на мозг здоровье уколы ботокса за и против как продлить молодость здоровье красота советы эксперта
как уколы красоты влияют на работу мозга уколы ботокса влияют на мозг здоровье уколы ботокса за и против как продлить молодость здоровье красота советы эксперта
Как "уколы красоты" влияют на работу мозга — эксперты
07:02 13.04.2023 (обновлено: 08:59 13.04.2023)
Американские ученые провели эксперимент, во время которого женщины пытались угадать эмоции людей на фото. Результаты в нашем материале.
Омолаживающие уколы влияют на работу мозга, выяснили ученые из Калифорнийского Университета в Ирвайне.
Исследование показало, что после инъекций ботулотоксина женщинам сложнее распознавать чужие эмоции.
В ходе эксперимента группе женщин в возрасте от 33 до 40 лет показывали фотографии, на которых люди смеялись или хмурились. Реакцию участниц фиксировали с помощью МРТ.
Результаты показали, что у делавших уколы ботокса менялась активность участков мозга, которые отвечают за распознавание эмоций.
Как отметил психолог Фернандо Мармолехо-Рамос в статье New York Post, это связано с тем, что ботокс ограничивает подвижность межбровной зоны. В свою очередь, это может влиять на мимику человека и мозговую деятельность при попытках распознать эмоции.
"Обычно, когда мы видим лицо собеседника, мы подсознательно имитируем его выражение, чтобы помочь мозгу правильно распознать эмоцию. Поэтому, после популярных инъекций, разглаживающих морщины, вы, возможно, не сможете испытать чужие эмоции так интенсивно и ярко, как вам хотелось бы", — объяснил эксперт.
По его мнению, подобные изменения в работе мозга могут отразиться на социальных, романтических и сексуальных отношениях.