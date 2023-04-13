https://uz.sputniknews.ru/20230413/ubiystvo-vladlena-tatarskogo-splanirovali-ukrainskie-spetsslujby--33871880.html
Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы
Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы
Участвовали спецслужбы и представители оппозиции.
2023-04-13T12:10+0500
2023-04-13T12:10+0500
2023-04-13T12:31+0500
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спецслужбы
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агенты, передает РИА Новости.Среди участников преступления представители российской оппозиции. По данным ФСБ, Дарью Трепову курировал гражданин Украины Юрий Денисов. Он передал ей взрывное устройство через доставку с помощью посредника.Денисов прибыл в Россию в феврале через Латвию. В Московском регионе он собирал необходимую информацию о военкоре. После совершения теракта он покинул территорию Россию, вылетев в Турцию через Армению. Российская сторона объявила Денисова в международный розыск.Также по информации ФСБ, Трепову неоднократно призывали к подрывной деятельности руководителей ФБК* Леонид Волкова и Иван Жданов**.Напомним, Татарский погиб 2 апреля в ходе теракта в кафе, в котором проходил его творческий вечер. Причиной взрыва стала подаренная военкору статуэтка с бомбой, которую ему вручила петербурженка Дарья Трепова. Ее задержали на следующий день.*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.Читайте также:
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убийство владлена татарского спланировали украинские спецслужбы сбу владлен татарский теракт в кафе в санкт петербурге в питере убийство военкора журналиста террористы из украины дарья трепова новости новость
убийство владлена татарского спланировали украинские спецслужбы сбу владлен татарский теракт в кафе в санкт петербурге в питере убийство военкора журналиста террористы из украины дарья трепова новости новость
Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы
12:10 13.04.2023 (обновлено: 12:31 13.04.2023)
В преступлении участвовали спецслужбы и представители оппозиции. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агенты, передает РИА Новости
.
Среди участников преступления представители российской оппозиции. По данным ФСБ, Дарью Трепову курировал гражданин Украины Юрий Денисов. Он передал ей взрывное устройство через доставку с помощью посредника.
Денисов прибыл в Россию в феврале через Латвию. В Московском регионе он собирал необходимую информацию о военкоре. После совершения теракта он покинул территорию Россию, вылетев в Турцию через Армению. Российская сторона объявила Денисова в международный розыск.
Также по информации ФСБ, Трепову неоднократно призывали к подрывной деятельности руководителей ФБК* Леонид Волкова и Иван Жданов**.
Напомним, Татарский погиб 2 апреля в ходе теракта в кафе, в котором проходил его творческий вечер. Причиной взрыва стала подаренная военкору статуэтка с бомбой, которую ему вручила петербурженка Дарья Трепова. Ее задержали на следующий день.
*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.