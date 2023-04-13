https://uz.sputniknews.ru/20230413/ubiystvo-vladlena-tatarskogo-splanirovali-ukrainskie-spetsslujby--33871880.html

Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы

Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы

Участвовали спецслужбы и представители оппозиции.

2023-04-13T12:10+0500

2023-04-13T12:10+0500

2023-04-13T12:31+0500

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украина

спецслужбы

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агенты, передает РИА Новости.Среди участников преступления представители российской оппозиции. По данным ФСБ, Дарью Трепову курировал гражданин Украины Юрий Денисов. Он передал ей взрывное устройство через доставку с помощью посредника.Денисов прибыл в Россию в феврале через Латвию. В Московском регионе он собирал необходимую информацию о военкоре. После совершения теракта он покинул территорию Россию, вылетев в Турцию через Армению. Российская сторона объявила Денисова в международный розыск.Также по информации ФСБ, Трепову неоднократно призывали к подрывной деятельности руководителей ФБК* Леонид Волкова и Иван Жданов**.Напомним, Татарский погиб 2 апреля в ходе теракта в кафе, в котором проходил его творческий вечер. Причиной взрыва стала подаренная военкору статуэтка с бомбой, которую ему вручила петербурженка Дарья Трепова. Ее задержали на следующий день.*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.Читайте также:

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