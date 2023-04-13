https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-indiya-medicina-forum-start-33882487.html

Медики Узбекистана и Индии подпишут соглашения на $300 млн

Медики Узбекистана и Индии подпишут соглашения на $300 млн

В Ташкенте стартовал узбекско-индийский форум по здравоохранению.

2023-04-13T13:51+0500

2023-04-13T13:51+0500

2023-04-13T13:56+0500

общество

узбекистан

индия

форум

здравоохранение

медицина

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал узбекско-индийский международный форум по здравоохранению, где речь пойдет о возможностях инвестирования сферы, передает пресс-служба Минздрава.Участие в мероприятии принял министр здравоохранения страны Амрилло Иноятов, а также руководители сектора здравоохранения Индии, частных медицинских центров и руководители крупных фармацевтических предприятий.В повестке форума — обсуждение международного сотрудничества, развитие медицинского туризма и цифровизация сферы, а также расширение совместных программ в области медицинского образования.При этом он отметил, что более 200 узбекистанских специалистов ежегодно повышают свою квалификацию в ведущих клиниках Индии.Читайте также:

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