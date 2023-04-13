https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-indiya-medicina-forum-start-33882487.html
Медики Узбекистана и Индии подпишут соглашения на $300 млн
Медики Узбекистана и Индии подпишут соглашения на $300 млн
В Ташкенте стартовал узбекско-индийский форум по здравоохранению.
2023-04-13T13:51+0500
2023-04-13T13:51+0500
2023-04-13T13:56+0500
общество
узбекистан
индия
форум
здравоохранение
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33881094_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a5725edd7039a0d4fe71c82c2d5237aa.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал узбекско-индийский международный форум по здравоохранению, где речь пойдет о возможностях инвестирования сферы, передает пресс-служба Минздрава.Участие в мероприятии принял министр здравоохранения страны Амрилло Иноятов, а также руководители сектора здравоохранения Индии, частных медицинских центров и руководители крупных фармацевтических предприятий.В повестке форума — обсуждение международного сотрудничества, развитие медицинского туризма и цифровизация сферы, а также расширение совместных программ в области медицинского образования.При этом он отметил, что более 200 узбекистанских специалистов ежегодно повышают свою квалификацию в ведущих клиниках Индии.Читайте также:
узбекистан
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33881094_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f9a842fe57aabba5bbe7515e0ee27345.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медики узбекистана и индии подпишут соглашения на 300 млн в ташкенте стартовал узбекско индийский форум по здравоохранению медицинский форум индии и узбекистана медицина индия узбекистана отношения сотрудничество новости новость
медики узбекистана и индии подпишут соглашения на 300 млн в ташкенте стартовал узбекско индийский форум по здравоохранению медицинский форум индии и узбекистана медицина индия узбекистана отношения сотрудничество новости новость
Медики Узбекистана и Индии подпишут соглашения на $300 млн
13:51 13.04.2023 (обновлено: 13:56 13.04.2023)
В Ташкенте стартовал узбекско-индийский международный форум по здравоохранению, на котором стороны подпишут более 100 меморандумов и контрактов на сумму $300 млн.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
В Ташкенте стартовал узбекско-индийский международный форум по здравоохранению, где речь пойдет о возможностях инвестирования сферы, передает пресс-служба Минздрава
.
Участие в мероприятии принял министр здравоохранения страны Амрилло Иноятов, а также руководители сектора здравоохранения Индии, частных медицинских центров и руководители крупных фармацевтических предприятий.
В повестке форума — обсуждение международного сотрудничества, развитие медицинского туризма и цифровизация сферы, а также расширение совместных программ в области медицинского образования.
"Более 100 тыс. индийских студентов обучаются в 11 медицинских вузах и 74 специализированных колледжах нашей страны. В том числе в этом году представительства Ташкентской медицинской академии были открыты в Дели и Хайдарабаде", — рассказал Иноятов.
При этом он отметил, что более 200 узбекистанских специалистов ежегодно повышают свою квалификацию в ведущих клиниках Индии.
"Мы будем расширять эту практику. До конца этого года более 1 000 медицинских сотрудников будут перенимать опыт у индийских коллег", — добавил министр.