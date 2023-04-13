https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-kibersport-chempionat-33904504.html

В столице начался чемпионат по киберспорту

В столице начался чемпионат по киберспорту

Турнир пройдет в три этапа в разных режимах – онлайн и оффлайн.

2023-04-13T19:16+0500

2023-04-13T19:16+0500

2023-04-13T19:16+0500

общество

спорт

узбекистан

ташкент

киберспорт

турнир

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте с 12 апреля по 8 мая проходит чемпионат по киберспорту в рамках национального этапа "Uzbekistan Esports Championship", сообщает Ассоциация Киберспорта Узбекистана. Соревнования проходят в три этапа: местные квалификации — в каждом регионе в онлайн-режиме, плей-офф — в одном из компьютерных клубов Ташкента, в очном режиме и гранд-финал — в Ташкенте, в очном режиме.Всего в чемпионате примут участие 3 тыс. спортсменов. Они будут соревноваться по пятью дисциплинам — CS:GO, DotA2, PUBG Mobile, FIFA, eFootball.Полуфинал и финал чемпионата состоится в Ташкенте 5-8 мая. Общий призовой фонд составит 332 млн сумов.Мероприятие организовано в рамках постановления президента, вышедшем в ноябре 2022 году.Читайте также:

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