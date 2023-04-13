https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-kibersport-chempionat-33904504.html
В столице начался чемпионат по киберспорту
В столице начался чемпионат по киберспорту
Турнир пройдет в три этапа в разных режимах – онлайн и оффлайн.
2023-04-13T19:16+0500
2023-04-13T19:16+0500
2023-04-13T19:16+0500
общество
спорт
узбекистан
ташкент
киберспорт
турнир
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте с 12 апреля по 8 мая проходит чемпионат по киберспорту в рамках национального этапа "Uzbekistan Esports Championship", сообщает Ассоциация Киберспорта Узбекистана. Соревнования проходят в три этапа: местные квалификации — в каждом регионе в онлайн-режиме, плей-офф — в одном из компьютерных клубов Ташкента, в очном режиме и гранд-финал — в Ташкенте, в очном режиме.Всего в чемпионате примут участие 3 тыс. спортсменов. Они будут соревноваться по пятью дисциплинам — CS:GO, DotA2, PUBG Mobile, FIFA, eFootball.Полуфинал и финал чемпионата состоится в Ташкенте 5-8 мая. Общий призовой фонд составит 332 млн сумов.Мероприятие организовано в рамках постановления президента, вышедшем в ноябре 2022 году.Читайте также:
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в столице начался чемпионат по киберспорту ташкент uzbekistan esports championship спорт киберспорт в узбекистане как принять участие культура it новости новость
в столице начался чемпионат по киберспорту ташкент uzbekistan esports championship спорт киберспорт в узбекистане как принять участие культура it новости новость
В столице начался чемпионат по киберспорту
Турнир пройдет в три этапа в разных режимах – онлайн и оффлайн. Призовой фонд – 332 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
В Ташкенте с 12 апреля по 8 мая проходит чемпионат по киберспорту в рамках национального этапа "Uzbekistan Esports Championship", сообщает
Ассоциация Киберспорта Узбекистана.
Соревнования проходят в три этапа: местные квалификации — в каждом регионе в онлайн-режиме, плей-офф — в одном из компьютерных клубов Ташкента, в очном режиме и гранд-финал — в Ташкенте, в очном режиме.
Всего в чемпионате примут участие 3 тыс. спортсменов. Они будут соревноваться по пятью дисциплинам — CS:GO, DotA2, PUBG Mobile, FIFA, eFootball.
Полуфинал и финал чемпионата состоится в Ташкенте 5-8 мая. Общий призовой фонд составит 332 млн сумов.
Мероприятие организовано в рамках постановления президента, вышедшем в ноябре 2022 году.