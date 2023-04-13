https://uz.sputniknews.ru/20230413/v-tashkente-startovala-vystavka-zdravooxranenie--tihe-2023--foto--33899132.html

В Ташкенте стартовала выставка "Здравоохранение — TIHE 2023" — фото

В Ташкенте стартовала выставка "Здравоохранение — TIHE 2023" — фото

Для медиков проведу научно-практические семинары.

2023-04-13T17:28+0500

2023-04-13T17:28+0500

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узбекистан

ташкент

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выставка

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В комплексе "Узэкспомарказ" открылась выставка "Здравоохранение — TIHE 2023", передает столичный хокимият.В мероприятии участвуют более 250 компаний из 13 стран мира. При этом большая часть участников из Китая. Они представляют медицинское оборудование и технологии для фармацевтического производства.Немецкие компании показывают современное лабораторное оборудование и программное обеспечение для медиков. Участники из России демонстрируют технологии в сфере телемедицины, IT и реабилитационного оборудования.Также на выставке представили новинки медицинской мебели, медикаментов, оборудования и оздоровительных программ.Кроме того, в рамках мероприятия для медиков планируют провести научно-практические семинары.Читайте также:

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