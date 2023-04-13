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https://uz.sputniknews.ru/20230413/v-tashkente-startovala-vystavka-zdravooxranenie--tihe-2023--foto--33899132.html
В Ташкенте стартовала выставка "Здравоохранение — TIHE 2023" — фото
В Ташкенте стартовала выставка "Здравоохранение — TIHE 2023" — фото
Для медиков проведу научно-практические семинары.
2023-04-13T17:28+0500
2023-04-13T17:52+0500
узбекистан
ташкент
общество
культура
медицина
выставка
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В комплексе "Узэкспомарказ" открылась выставка "Здравоохранение — TIHE 2023", передает столичный хокимият.В мероприятии участвуют более 250 компаний из 13 стран мира. При этом большая часть участников из Китая. Они представляют медицинское оборудование и технологии для фармацевтического производства.Немецкие компании показывают современное лабораторное оборудование и программное обеспечение для медиков. Участники из России демонстрируют технологии в сфере телемедицины, IT и реабилитационного оборудования.Также на выставке представили новинки медицинской мебели, медикаментов, оборудования и оздоровительных программ.Кроме того, в рамках мероприятия для медиков планируют провести научно-практические семинары.Читайте также:
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фото в ташкенте стартовала выставка здравоохранение tihe 2023 медицина мероприятие куда пойти в ташкенте узбекистан медицина в узбекистане медики новости новость

В Ташкенте стартовала выставка "Здравоохранение — TIHE 2023" — фото

17:28 13.04.2023 (обновлено: 17:52 13.04.2023)
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Ташкенте открылась международная выставка "Здравоохранение – TIHE-2023".
В Ташкенте открылась международная выставка Здравоохранение – TIHE-2023. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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Выставка продлится два дня, во время которых пройдут научно-практические семинары для медиков.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В комплексе "Узэкспомарказ" открылась выставка "Здравоохранение — TIHE 2023", передает столичный хокимият.
В мероприятии участвуют более 250 компаний из 13 стран мира. При этом большая часть участников из Китая. Они представляют медицинское оборудование и технологии для фармацевтического производства.
Немецкие компании показывают современное лабораторное оборудование и программное обеспечение для медиков. Участники из России демонстрируют технологии в сфере телемедицины, IT и реабилитационного оборудования.
Также на выставке представили новинки медицинской мебели, медикаментов, оборудования и оздоровительных программ.
Кроме того, в рамках мероприятия для медиков планируют провести научно-практические семинары.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Ташкенте открылась международная выставка "Здравоохранение – TIHE-2023".
В Ташкенте открылась международная выставка Здравоохранение – TIHE-2023. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
В Ташкенте открылась международная выставка "Здравоохранение – TIHE-2023".
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Ташкенте открылась международная выставка "Здравоохранение – TIHE-2023".
В Ташкенте открылась международная выставка Здравоохранение – TIHE-2023. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
В Ташкенте открылась международная выставка "Здравоохранение – TIHE-2023".
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Ташкенте открылась международная выставка "Здравоохранение – TIHE-2023".
В Ташкенте открылась международная выставка Здравоохранение – TIHE-2023. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
В Ташкенте открылась международная выставка "Здравоохранение – TIHE-2023".
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Ташкенте открылась международная выставка "Здравоохранение – TIHE-2023".
В Ташкенте открылась международная выставка Здравоохранение – TIHE-2023. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
В Ташкенте открылась международная выставка "Здравоохранение – TIHE-2023".
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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