Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230413/v-uzbekistane-po-krayam-poley-nachnut-vyraschivat-selhozprodukciyu-33904144.html
В Узбекистане по краям полей начнут выращивать сельхозпродукцию
В Узбекистане по краям полей начнут выращивать сельхозпродукцию
Предполагают, что за счет эффективного использования этих земель можно получить дополнительно 337 тысяч тонн продукции
2023-04-13T19:08+0500
2023-04-13T19:17+0500
узбекистан
сельское хозяйство
президент
совещание
поля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33902631_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0d5b3430ade9bc138666decc74923eee.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил приоритетные задачи по выращиванию продукции на земельных площадях по краям полей, сообщает пресс-служба главы государства.Для освоения земель по краям полей на сезонной основе привлекут агрономов. На семена, саженцы, удобрения и водоснабжение для ведения хозяйства на этих землях выделят 100 миллиардов сумов.В ходе совещания, отметили важность хранения и переработки выращенной продукции. В связи с этим решили направить на приобретение сушильного и холодильного оборудования 50 миллиардов сумов.Действующий порядок позволяет фермерским хозяйствам сдавать земельные участки во вторичную аренду сроком до 1 года. Учитывая, что такие деревья, как виноград, шелковица, тополь растут много лет, срок аренды предложили увеличить до 10 лет.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33902631_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_014520fd10ab6cee4c23cad5cd914b2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан президент шавкат мирзиёев совещание сельское хозяйство поля сельхозпродукция хранение переработка готовая продукция
узбекистан президент шавкат мирзиёев совещание сельское хозяйство поля сельхозпродукция хранение переработка готовая продукция

В Узбекистане по краям полей начнут выращивать сельхозпродукцию

19:08 13.04.2023 (обновлено: 19:17 13.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев определил приоритетные задачи по расширению выращивания продукции на земельных площадях по краям полей.
Шавкат Мирзиёев определил приоритетные задачи по расширению выращивания продукции на земельных площадях по краям полей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Предполагают, что за счет эффективного использования этих земель можно получить дополнительно 337 тысяч тонн продукции.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил приоритетные задачи по выращиванию продукции на земельных площадях по краям полей, сообщает пресс-служба главы государства.
"Проведенная Агентством по кадастру инвентаризация показала, что около 60 тысяч гектаров площадей по краям полей не используют в полной мере. По расчетам, за счет эффективного использования этих земель можно получить дополнительно 337 тысяч тонн продукции", — говорится в сообщении.
Для освоения земель по краям полей на сезонной основе привлекут агрономов.
На семена, саженцы, удобрения и водоснабжение для ведения хозяйства на этих землях выделят 100 миллиардов сумов.
В ходе совещания, отметили важность хранения и переработки выращенной продукции. В связи с этим решили направить на приобретение сушильного и холодильного оборудования 50 миллиардов сумов.
" Есть возможности для разведения 600 тысяч голов птицы и размещения почти 300 тысяч пчелиных ульев вдоль каналов и дренажных сетей по краям полей", — говорится в сообщении.
Действующий порядок позволяет фермерским хозяйствам сдавать земельные участки во вторичную аренду сроком до 1 года. Учитывая, что такие деревья, как виноград, шелковица, тополь растут много лет, срок аренды предложили увеличить до 10 лет.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0