https://uz.sputniknews.ru/20230413/v-uzbekistane-po-krayam-poley-nachnut-vyraschivat-selhozprodukciyu-33904144.html
В Узбекистане по краям полей начнут выращивать сельхозпродукцию
В Узбекистане по краям полей начнут выращивать сельхозпродукцию
Предполагают, что за счет эффективного использования этих земель можно получить дополнительно 337 тысяч тонн продукции
2023-04-13T19:08+0500
2023-04-13T19:08+0500
2023-04-13T19:17+0500
узбекистан
сельское хозяйство
президент
совещание
поля
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил приоритетные задачи по выращиванию продукции на земельных площадях по краям полей, сообщает пресс-служба главы государства.Для освоения земель по краям полей на сезонной основе привлекут агрономов. На семена, саженцы, удобрения и водоснабжение для ведения хозяйства на этих землях выделят 100 миллиардов сумов.В ходе совещания, отметили важность хранения и переработки выращенной продукции. В связи с этим решили направить на приобретение сушильного и холодильного оборудования 50 миллиардов сумов.Действующий порядок позволяет фермерским хозяйствам сдавать земельные участки во вторичную аренду сроком до 1 года. Учитывая, что такие деревья, как виноград, шелковица, тополь растут много лет, срок аренды предложили увеличить до 10 лет.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев совещание сельское хозяйство поля сельхозпродукция хранение переработка готовая продукция
узбекистан президент шавкат мирзиёев совещание сельское хозяйство поля сельхозпродукция хранение переработка готовая продукция
В Узбекистане по краям полей начнут выращивать сельхозпродукцию
19:08 13.04.2023 (обновлено: 19:17 13.04.2023)
Предполагают, что за счет эффективного использования этих земель можно получить дополнительно 337 тысяч тонн продукции.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев определил приоритетные задачи по выращиванию продукции на земельных площадях по краям полей, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Проведенная Агентством по кадастру инвентаризация показала, что около 60 тысяч гектаров площадей по краям полей не используют в полной мере. По расчетам, за счет эффективного использования этих земель можно получить дополнительно 337 тысяч тонн продукции", — говорится в сообщении.
Для освоения земель по краям полей на сезонной основе привлекут агрономов.
На семена, саженцы, удобрения и водоснабжение для ведения хозяйства на этих землях выделят 100 миллиардов сумов.
В ходе совещания, отметили важность хранения и переработки выращенной продукции. В связи с этим решили направить на приобретение сушильного и холодильного оборудования 50 миллиардов сумов.
" Есть возможности для разведения 600 тысяч голов птицы и размещения почти 300 тысяч пчелиных ульев вдоль каналов и дренажных сетей по краям полей", — говорится в сообщении.
Действующий порядок позволяет фермерским хозяйствам сдавать земельные участки во вторичную аренду сроком до 1 года. Учитывая, что такие деревья, как виноград, шелковица, тополь растут много лет, срок аренды предложили увеличить до 10 лет.