https://uz.sputniknews.ru/20230413/v-uzbekistane-po-krayam-poley-nachnut-vyraschivat-selhozprodukciyu-33904144.html

В Узбекистане по краям полей начнут выращивать сельхозпродукцию

В Узбекистане по краям полей начнут выращивать сельхозпродукцию

Предполагают, что за счет эффективного использования этих земель можно получить дополнительно 337 тысяч тонн продукции

2023-04-13T19:08+0500

2023-04-13T19:08+0500

2023-04-13T19:17+0500

узбекистан

сельское хозяйство

президент

совещание

поля

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил приоритетные задачи по выращиванию продукции на земельных площадях по краям полей, сообщает пресс-служба главы государства.Для освоения земель по краям полей на сезонной основе привлекут агрономов. На семена, саженцы, удобрения и водоснабжение для ведения хозяйства на этих землях выделят 100 миллиардов сумов.В ходе совещания, отметили важность хранения и переработки выращенной продукции. В связи с этим решили направить на приобретение сушильного и холодильного оборудования 50 миллиардов сумов.Действующий порядок позволяет фермерским хозяйствам сдавать земельные участки во вторичную аренду сроком до 1 года. Учитывая, что такие деревья, как виноград, шелковица, тополь растут много лет, срок аренды предложили увеличить до 10 лет.

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