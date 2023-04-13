Региональная "четверка": Запад должен снять санкции с Кабула
15:50 13.04.2023 (обновлено: 17:18 13.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Цинь Ган Хина и министр иностранных дел Пакистана Раббани Кхар (слева направо) во время встречи в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 13 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении.
© Пресс-служба МИД РФ/
Также Россия, Иран, Пакистан и Китай выступили за возвращение афганских активов в страну.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Главы МИД России, Китая, Ирана и Пакистана призвали страны коллективного Запада снять односторонние санкции с Афганистана, передает РИА Новости.
"Министры отметили, что США и их союзники должны взять ответственность за трудную ситуацию сейчас в Афганистане, должны немедленно снять односторонние санкции против Афганистана и вернуть на благо афганского народа его активы, находящиеся за пределами страны", — написано в совместном заявлении по итогу переговоров.
Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что США ответственны за нестабильность в Афганистане.
Напомним, в Самарканде прошла встреча региональной "четверки" в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
В четвертой министерской конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.
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