https://uz.sputniknews.ru/20230413/regionalnaya-chetverka-zapad-doljen-snyat-sanktsii-s-kabula--33891273.html

Региональная "четверка": Запад должен снять санкции с Кабула

Региональная "четверка": Запад должен снять санкции с Кабула

Также страны вступили за возвращение афганских активов в страну.

2023-04-13T15:50+0500

2023-04-13T15:50+0500

2023-04-13T17:18+0500

узбекистан

самарканд

политика

запад

санкции

афганистан

самарканд — 2023

заседание министров иностранных дел стран-соседей афганистана

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Главы МИД России, Китая, Ирана и Пакистана призвали страны коллективного Запада снять односторонние санкции с Афганистана, передает РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что США ответственны за нестабильность в Афганистане.Напомним, в Самарканде прошла встреча региональной "четверки" в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.В четвертой министерской конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Читайте также:

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