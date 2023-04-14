https://uz.sputniknews.ru/20230414/glavy-mid-uzbekistana-i-kazaxstana-vstretilis-v-samarkande-33925946.html
Главы МИД Узбекистана и Казахстана встретились в Самарканде
Главы МИД Узбекистана и Казахстана встретились в Самарканде
Бахтиёр Саидов и Мурат Нуртлеу провели двустороннюю встречу на полях саммита министров иностранных дел СНГ в Самарканде.
2023-04-14T12:11+0500
2023-04-14T12:11+0500
2023-04-14T12:59+0500
самарканд — 2023
узбекистан
казахстан
смид снг
бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. И. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел двустороннюю встречу с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.Мурат Нуртлеу впервые приехал в Самарканд в статусе министра иностранных дел, написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.Стороны обсудили достижения во взаимоотношениях двух стран и перспективы партнерства, сообщил Бахтиёр Саидов.Главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились в Самарканде на полях саммита министров иностранных дел СНГ.Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 14 апреля в Самарканде. В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также: Бахтиёр Саидов: Встреча открывает программу важных мероприятий в рамках СНГ
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узбекистан самарканд смид снг и.о. министра иностранных дел бахтиёр саидов министр иностранных дел казахстана мурат нуртлеу двусторонняя встреча
узбекистан самарканд смид снг и.о. министра иностранных дел бахтиёр саидов министр иностранных дел казахстана мурат нуртлеу двусторонняя встреча
Главы МИД Узбекистана и Казахстана встретились в Самарканде
12:11 14.04.2023 (обновлено: 12:59 14.04.2023)
Бахтиёр Саидов и Мурат Нуртлеу провели двустороннюю встречу на полях саммита министров иностранных дел СНГ в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. И. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел двустороннюю встречу с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Мурат Нуртлеу впервые приехал в Самарканд в статусе министра иностранных дел, написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале
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"Рад видеть моего дорогого брата, заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Е.П. Мурата Нуртлеу впервые в Самарканде в его новом качестве", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили достижения во взаимоотношениях двух стран и перспективы партнерства, сообщил Бахтиёр Саидов.
"Высокая динамика стратегического партнерства и союзнических отношений основывается на многовековых братских связях между нашими народами. На встрече подчеркнули беспрецедентные достижения сотрудничества и новые возможности на перспективу", — написал он.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились в Самарканде на полях саммита министров иностранных дел СНГ.
Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 14 апреля в Самарканде. В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.
На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.
Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.