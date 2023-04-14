https://uz.sputniknews.ru/20230414/glavy-mid-uzbekistana-i-kazaxstana-vstretilis-v-samarkande-33925946.html

Главы МИД Узбекистана и Казахстана встретились в Самарканде

Главы МИД Узбекистана и Казахстана встретились в Самарканде

Бахтиёр Саидов и Мурат Нуртлеу провели двустороннюю встречу на полях саммита министров иностранных дел СНГ в Самарканде.

2023-04-14T12:11+0500

2023-04-14T12:11+0500

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самарканд — 2023

узбекистан

казахстан

смид снг

бахтиер саидов

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. И. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел двустороннюю встречу с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.Мурат Нуртлеу впервые приехал в Самарканд в статусе министра иностранных дел, написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.Стороны обсудили достижения во взаимоотношениях двух стран и перспективы партнерства, сообщил Бахтиёр Саидов.Главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились в Самарканде на полях саммита министров иностранных дел СНГ.Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 14 апреля в Самарканде. В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также: Бахтиёр Саидов: Встреча открывает программу важных мероприятий в рамках СНГ

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