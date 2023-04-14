На перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва – фото
19:14 14.04.2023 (обновлено: 19:15 14.04.2023)
© Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики УзбекистанНа перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва
Водитель и пассажир живы. Их госпитализировали в больницу с травмами разной степени.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китабе с перевала "Тахтакарача" грузовик упал с обрыва, передает СБДД.
ЧП произошло сегодня в 9:45. Водитель не справился с управлением из-за чего авто совалось с высоты. Падение привело к возгоранию машины.
В момент происшествия в салоне находились 24-летний водитель и его 25-летний родственник. Оба успели выпрыгнуть из грузовика, получив травмы. Их госпитализировали в больницу.
Прибывшие на место пожарные, потушили огонь. Однако авто спасти не удалось, оно полностью сгорело.
© Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики УзбекистанНа перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва
На перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва
© Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики УзбекистанВ Китабе с перевала "Тахтакарача" сорвался грузовик.
В Китабе с перевала "Тахтакарача" сорвался грузовик.
Читайте также: