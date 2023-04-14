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https://uz.sputniknews.ru/20230414/na-perevale-taxtakaracha-gruzovik-sorvalsya-s-obryva--foto--33953143.html
На перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва – фото
На перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва – фото
Водитель и пассажир живы. Их госпитализировали.
2023-04-14T19:14+0500
2023-04-14T19:15+0500
происшествия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китабе с перевала "Тахтакарача" грузовик упал с обрыва, передает СБДД.ЧП произошло сегодня в 9:45. Водитель не справился с управлением из-за чего авто совалось с высоты. Падение привело к возгоранию машины.В момент происшествия в салоне находились 24-летний водитель и его 25-летний родственник. Оба успели выпрыгнуть из грузовика, получив травмы. Их госпитализировали в больницу.Прибывшие на место пожарные, потушили огонь. Однако авто спасти не удалось, оно полностью сгорело.Читайте также:
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фото на перевале тахтакарача грузовик сорвался с обрыва пострадавшие дтп чп авария новости новость происшествия
фото на перевале тахтакарача грузовик сорвался с обрыва пострадавшие дтп чп авария новости новость происшествия

На перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва – фото

19:14 14.04.2023 (обновлено: 19:15 14.04.2023)
© Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики УзбекистанНа перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва
На перевале Тахтакарача грузовик сорвался с обрыва - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан
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Водитель и пассажир живы. Их госпитализировали в больницу с травмами разной степени.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китабе с перевала "Тахтакарача" грузовик упал с обрыва, передает СБДД.
ЧП произошло сегодня в 9:45. Водитель не справился с управлением из-за чего авто совалось с высоты. Падение привело к возгоранию машины.
В момент происшествия в салоне находились 24-летний водитель и его 25-летний родственник. Оба успели выпрыгнуть из грузовика, получив травмы. Их госпитализировали в больницу.
Прибывшие на место пожарные, потушили огонь. Однако авто спасти не удалось, оно полностью сгорело.
© Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики УзбекистанНа перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва
На перевале Тахтакарача грузовик сорвался с обрыва - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
На перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва
© Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан
© Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики УзбекистанВ Китабе с перевала "Тахтакарача" сорвался грузовик.
В Китабе с перевала Тахтакарача сорвался грузовик. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
В Китабе с перевала "Тахтакарача" сорвался грузовик.
© Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан
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