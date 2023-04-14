https://uz.sputniknews.ru/20230414/na-perevale-taxtakaracha-gruzovik-sorvalsya-s-obryva--foto--33953143.html

На перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва – фото

На перевале "Тахтакарача" грузовик сорвался с обрыва – фото

Водитель и пассажир живы. Их госпитализировали.

2023-04-14T19:14+0500

2023-04-14T19:14+0500

2023-04-14T19:15+0500

происшествия

узбекистан

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33953296_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96103b0e362bb24eca4cc187815e51ec.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китабе с перевала "Тахтакарача" грузовик упал с обрыва, передает СБДД.ЧП произошло сегодня в 9:45. Водитель не справился с управлением из-за чего авто совалось с высоты. Падение привело к возгоранию машины.В момент происшествия в салоне находились 24-летний водитель и его 25-летний родственник. Оба успели выпрыгнуть из грузовика, получив травмы. Их госпитализировали в больницу.Прибывшие на место пожарные, потушили огонь. Однако авто спасти не удалось, оно полностью сгорело.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фото на перевале тахтакарача грузовик сорвался с обрыва пострадавшие дтп чп авария новости новость происшествия