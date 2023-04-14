https://uz.sputniknews.ru/20230414/v-samarkande-nachalas-6-aya-vstrecha-ministrov-inostrannyx-del-stran-tsa-i-rossii-33942134.html
В Самарканде началась шестая встреча министров иностранных дел России и ЦА — видео
В Самарканде началась шестая встреча министров иностранных дел России и ЦА — видео
Участники обсудят перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической сферах
2023-04-14T16:28+0500
2023-04-14T16:28+0500
2023-04-14T17:27+0500
самарканд — 2023
узбекистан
самарканд
центральная азия
сергей лавров
мид рф
встреча министров иностранных дел россии и центральной азии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33942478_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_943393391992e6ad13ecc6f42612e97c.jpg
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. В Самарканде началась шестая встреча министров иностранных дел России и Центральной Азии. В заседании принимают участие представители внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.На встрече участники обсудят перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.Читайте также:
узбекистан
самарканд
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33942478_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_51b655123ab5df0eae385b95c54ac0b6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан самарканд центральная азия заседание россия узбекистан казахстан кыргызстана таджикистан туркменистан
узбекистан самарканд центральная азия заседание россия узбекистан казахстан кыргызстана таджикистан туркменистан
В Самарканде началась шестая встреча министров иностранных дел России и ЦА — видео
16:28 14.04.2023 (обновлено: 17:27 14.04.2023)
Участники обсудят перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. В Самарканде началась шестая встреча министров иностранных дел России и Центральной Азии.
В заседании принимают участие представители внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
На встрече участники обсудят перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.