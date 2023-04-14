https://uz.sputniknews.ru/20230414/v-samarkande-nachalas-6-aya-vstrecha-ministrov-inostrannyx-del-stran-tsa-i-rossii-33942134.html

В Самарканде началась шестая встреча министров иностранных дел России и ЦА — видео

В Самарканде началась шестая встреча министров иностранных дел России и ЦА — видео

Участники обсудят перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической сферах

2023-04-14T16:28+0500

2023-04-14T16:28+0500

2023-04-14T17:27+0500

самарканд — 2023

узбекистан

самарканд

центральная азия

сергей лавров

мид рф

встреча министров иностранных дел россии и центральной азии

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. В Самарканде началась шестая встреча министров иностранных дел России и Центральной Азии. В заседании принимают участие представители внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.На встрече участники обсудят перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.Читайте также:

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