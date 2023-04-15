https://uz.sputniknews.ru/20230415/ipotechnaya-programma-v-2023-godu-vozmojnosti-dlya-naseleniya-33954543.html

Ипотечная программа в 2023 году: возможности для населения

Ипотечная программа в 2023 году: возможности для населения

Граждане, не имеющие работу, смогут получать ипотечные кредиты.

2023-04-15T08:10+0500

2023-04-15T08:10+0500

2023-04-15T08:10+0500

общество

узбекистан

ипотека

жилье

кредит

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ о программе обеспечения населения жильём за счёт ипотечных кредитов, сообщил Минюст.Систему предоставления ипотечных кредитов упростятС 1 мая банки будут выдавать ипотечные кредиты гражданам, не имеющим официального дохода. Для определения их платежеспособности учтут оборот на их банковских картах, арендные платежи, коммунальные и другие расходы.Ставки по ипотечным кредитам без субсидий будут устанавливать дифференцированно, исходя из суммы первоначального взноса, срока льготного периода и других показателей.Кроме того, внедрят практику принятия банками в залог в качестве кредитного обеспечения завершенной части строящихся многоквартирных жилых домов.С 1 мая запустят порядок выдачи субсидий на льготных условиях преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, преподающим специальные предметы или руководящим учебной практикой по таким направлениям, как инженерия, обработка и строительство.Также военнослужащим выделят ипотечные кредиты на покупку 4 тыс. квартир.Поручительства и компенсации строителямДо 31 декабря 2024 года Госфондом поддержки предпринимательской деятельности частным подрядным организациям предоставят поручительства и компенсации по кредитам на строительство жилых домов с количеством этажей в городе Ташкенте – 9 и более, в других городах – 7 и более, в сельской местности – 5 и более. При этом:В 2023 году на 38 массивах "Янги Ўзбекистон" планируют построить 305 многоквартирных домов.В порядке эксперимента реализуют программу "Мой первый дом" на территории махалли "Туркистон" в Зангиатинском районе. Для этого выделят 36 га земли, на которых построят 58 многоквартирных энергоэффективных домов для 2,5 тыс. семей, социальные объекты и развлекательные центры.Читайте также:

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