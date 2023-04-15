https://uz.sputniknews.ru/20230415/ipotechnaya-programma-v-2023-godu-vozmojnosti-dlya-naseleniya-33954543.html
Ипотечная программа в 2023 году: возможности для населения
Ипотечная программа в 2023 году: возможности для населения
Граждане, не имеющие работу, смогут получать ипотечные кредиты.
2023-04-15T08:10+0500
2023-04-15T08:10+0500
2023-04-15T08:10+0500
общество
узбекистан
ипотека
жилье
кредит
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ о программе обеспечения населения жильём за счёт ипотечных кредитов, сообщил Минюст.Систему предоставления ипотечных кредитов упростятС 1 мая банки будут выдавать ипотечные кредиты гражданам, не имеющим официального дохода. Для определения их платежеспособности учтут оборот на их банковских картах, арендные платежи, коммунальные и другие расходы.Ставки по ипотечным кредитам без субсидий будут устанавливать дифференцированно, исходя из суммы первоначального взноса, срока льготного периода и других показателей.Кроме того, внедрят практику принятия банками в залог в качестве кредитного обеспечения завершенной части строящихся многоквартирных жилых домов.С 1 мая запустят порядок выдачи субсидий на льготных условиях преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, преподающим специальные предметы или руководящим учебной практикой по таким направлениям, как инженерия, обработка и строительство.Также военнослужащим выделят ипотечные кредиты на покупку 4 тыс. квартир.Поручительства и компенсации строителямДо 31 декабря 2024 года Госфондом поддержки предпринимательской деятельности частным подрядным организациям предоставят поручительства и компенсации по кредитам на строительство жилых домов с количеством этажей в городе Ташкенте – 9 и более, в других городах – 7 и более, в сельской местности – 5 и более. При этом:В 2023 году на 38 массивах "Янги Ўзбекистон" планируют построить 305 многоквартирных домов.В порядке эксперимента реализуют программу "Мой первый дом" на территории махалли "Туркистон" в Зангиатинском районе. Для этого выделят 36 га земли, на которых построят 58 многоквартирных энергоэффективных домов для 2,5 тыс. семей, социальные объекты и развлекательные центры.Читайте также:
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ипотечная программа в 2023 году возможности для населения ипотека в узбекистане как взять как купить квартиру в узбекистане узбекистан новости новость шавкат мирзиёев банк финансы экономика субсидии льготы
ипотечная программа в 2023 году возможности для населения ипотека в узбекистане как взять как купить квартиру в узбекистане узбекистан новости новость шавкат мирзиёев банк финансы экономика субсидии льготы
Ипотечная программа в 2023 году: возможности для населения
С 1 мая граждане, не имеющие официального дохода, смогут получать ипотечные кредиты, ставки ипотечным кредитам будут дифференцированными, а в качестве залога примут саму строящуюся недвижимость. Подробности в нашем обзоре.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал указ о программе обеспечения населения жильём за счёт ипотечных кредитов, сообщил
Минюст.
Систему предоставления ипотечных кредитов упростят
С 1 мая банки будут выдавать ипотечные кредиты гражданам, не имеющим официального дохода. Для определения их платежеспособности учтут оборот на их банковских картах, арендные платежи, коммунальные и другие расходы.
Ставки по ипотечным кредитам без субсидий будут устанавливать дифференцированно, исходя из суммы первоначального взноса, срока льготного периода и других показателей.
Кроме того, внедрят практику принятия банками в залог в качестве кредитного обеспечения завершенной части строящихся многоквартирных жилых домов.
С 1 мая запустят порядок выдачи субсидий на льготных условиях преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, преподающим специальные предметы или руководящим учебной практикой по таким направлениям, как инженерия, обработка и строительство.
Также военнослужащим выделят ипотечные кредиты на покупку 4 тыс. квартир.
Поручительства и компенсации строителям
До 31 декабря 2024 года Госфондом поддержки предпринимательской деятельности частным подрядным организациям предоставят поручительства и компенсации по кредитам на строительство жилых домов с количеством этажей в городе Ташкенте – 9 и более, в других городах – 7 и более, в сельской местности – 5 и более. При этом:
компенсацию выплатят в части кредита, не превышающей 5 млрд. сумов за каждый многоквартирный жилой дом, независимо от суммы кредита;
поручительство предоставят в размере, не превышающем 2,5 млрд. сумов за каждый многоквартирный жилой дом, независимо от суммы кредита;
для предоставления поручительства и компенсаций количество квартир площадью не более 70 квадратных метров должно составлять не менее 70% от общего количества квартир в строящемся жилом доме.
В 2023 году на 38 массивах "Янги Ўзбекистон" планируют построить 305 многоквартирных домов.
В порядке эксперимента реализуют программу "Мой первый дом" на территории махалли "Туркистон" в Зангиатинском районе. Для этого выделят 36 га земли, на которых построят 58 многоквартирных энергоэффективных домов для 2,5 тыс. семей, социальные объекты и развлекательные центры.