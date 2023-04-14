https://uz.sputniknews.ru/20230414/studenty-smogut-rabotat-po-spetsialnosti-so-vtorogo-kursa--podrobnosti--33908941.html

Студенты смогут работать по специальности со второго курса — подробности

Студенты смогут работать по специальности со второго курса — подробности

Студенты смогут работать по специальности во время обучения.

2023-04-14T07:35+0500

2023-04-14T07:35+0500

2023-04-14T11:29+0500

узбекистан

общество

студенты

образование

работа

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министерство занятости и сокращения бедности вынесло на общественное обсуждение проект документа, предлагающего разрешить студентам вузов работать по специальности в свободное от обучения время.Для приема на работу понадобится сертификат от руководителя вуза. Его можно будет получить студентам со второго курса.При этом для трудоустройства студентов, проходящих оплачиваемую производственную практику и оплачиваемую стажировку, сертификат не потребуется.По каким направлениям и как будут выдавать сертификат, решат отдельно в течение двух месяцев.Напомним, согласно статье 113 Трудового кодекса в новой редакции, срочный трудовой договор может заключаться с лицами, получающими образование по очной форме обучения.Читайте также:

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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