https://uz.sputniknews.ru/20230414/studenty-smogut-rabotat-po-spetsialnosti-so-vtorogo-kursa--podrobnosti--33908941.html
Студенты смогут работать по специальности со второго курса — подробности
Студенты смогут работать по специальности со второго курса — подробности
Студенты смогут работать по специальности во время обучения.
2023-04-14T07:35+0500
2023-04-14T07:35+0500
2023-04-14T11:29+0500
узбекистан
общество
студенты
образование
работа
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министерство занятости и сокращения бедности вынесло на общественное обсуждение проект документа, предлагающего разрешить студентам вузов работать по специальности в свободное от обучения время.Для приема на работу понадобится сертификат от руководителя вуза. Его можно будет получить студентам со второго курса.При этом для трудоустройства студентов, проходящих оплачиваемую производственную практику и оплачиваемую стажировку, сертификат не потребуется.По каким направлениям и как будут выдавать сертификат, решат отдельно в течение двух месяцев.Напомним, согласно статье 113 Трудового кодекса в новой редакции, срочный трудовой договор может заключаться с лицами, получающими образование по очной форме обучения.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
студенты смогут работать по специальности со второго курса работа для студента в узбекистане узбекистан как найти работу работа без высшего образования студенты студенческая жизнь новости узбекистана новость университет
студенты смогут работать по специальности со второго курса работа для студента в узбекистане узбекистан как найти работу работа без высшего образования студенты студенческая жизнь новости узбекистана новость университет
Студенты смогут работать по специальности со второго курса — подробности
07:35 14.04.2023 (обновлено: 11:29 14.04.2023)
Студенты смогут работать по специальности во время обучения в университетах. Для этого понадобится специальный документ.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Министерство занятости и сокращения бедности вынесло на общественное обсуждение проект
документа, предлагающего разрешить студентам вузов работать по специальности в свободное от обучения время.
Для приема на работу понадобится сертификат от руководителя вуза. Его можно будет получить студентам со второго курса.
При этом для трудоустройства студентов, проходящих оплачиваемую производственную практику и оплачиваемую стажировку, сертификат не потребуется.
По каким направлениям и как будут выдавать сертификат, решат отдельно в течение двух месяцев.
Напомним, согласно статье 113 Трудового кодекса в новой редакции, срочный трудовой договор может заключаться с лицами, получающими образование по очной форме обучения.