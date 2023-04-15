https://uz.sputniknews.ru/20230415/razoblachenie-feykov-perevody-s-karty-na-kartu-ne-oblagayut-nalogom-33955174.html

Разоблачение фейков: переводы с карты на карту не облагают налогом

Разоблачение фейков: переводы с карты на карту не облагают налогом

В соцсетях обсуждают возможное введение налога на денежные переводы.

2023-04-15T10:05+0500

2023-04-15T10:05+0500

2023-04-15T10:05+0500

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узбекистан

фейки

денежные переводы

налоги

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ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Налоговый комитет сделал официальное объявление в связи с тем, что в социальных сетях распространяют сообщения о введении налогообложения для денежных переводов с карты на карту (P2P).Статья 378 Налогового кодекса предусматривает, что "доходы в денежной форме, полученные физическими лицами от других физических лиц в порядке наследования, дарения или безвозмездно, не подлежат налогообложению".То есть операции по переводу денежных средств (P2P) от одного физического лица другому физическому лицу не облагают налогом.Читайте также:

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