https://uz.sputniknews.ru/20230415/razoblachenie-feykov-perevody-s-karty-na-kartu-ne-oblagayut-nalogom-33955174.html
Разоблачение фейков: переводы с карты на карту не облагают налогом
Разоблачение фейков: переводы с карты на карту не облагают налогом
В соцсетях обсуждают возможное введение налога на денежные переводы.
2023-04-15T10:05+0500
2023-04-15T10:05+0500
2023-04-15T10:05+0500
общество
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узбекистан
фейки
денежные переводы
налоги
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ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Налоговый комитет сделал официальное объявление в связи с тем, что в социальных сетях распространяют сообщения о введении налогообложения для денежных переводов с карты на карту (P2P).Статья 378 Налогового кодекса предусматривает, что "доходы в денежной форме, полученные физическими лицами от других физических лиц в порядке наследования, дарения или безвозмездно, не подлежат налогообложению".То есть операции по переводу денежных средств (P2P) от одного физического лица другому физическому лицу не облагают налогом.Читайте также:
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разоблачение фейков переводы с карты на карту не облагают налогом денежные переводы банковские карты налог минюст новости новость
разоблачение фейков переводы с карты на карту не облагают налогом денежные переводы банковские карты налог минюст новости новость
Разоблачение фейков: переводы с карты на карту не облагают налогом
Пользователи в соцсетях обсуждают возможное введение налога на денежные переводы. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik.
Налоговый комитет сделал официальное объявление
в связи с тем, что в социальных сетях распространяют сообщения о введении налогообложения для денежных переводов с карты на карту (P2P).
Статья 378 Налогового кодекса предусматривает, что "доходы в денежной форме, полученные физическими лицами от других физических лиц в порядке наследования, дарения или безвозмездно, не подлежат налогообложению".
То есть операции по переводу денежных средств (P2P) от одного физического лица другому физическому лицу не облагают налогом.