https://uz.sputniknews.ru/20230415/v-den-referenduma-uzbekistane-dlya-lyudey-invalidnostyu-proezd-budet-besplatnym-33965150.html

В день референдума в Узбекистане для людей с инвалидностью проезд будет бесплатным

В день референдума в Узбекистане для людей с инвалидностью проезд будет бесплатным

Данная мера предусмотрена специальным постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

2023-04-15T15:20+0500

2023-04-15T15:20+0500

2023-04-15T15:20+0500

узбекистан

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

референдум

конституция

голосование

изменения

инвалиды

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В день референдума, 30 апреля, для людей с ограниченными возможностями организуют бесплатный проезд. Данную меру предусматривает постановление ЦИК №1237.Создали также условия для незрячих и слабовидящих избирателей. В частности, утвердили трафареты на основе азбуки Брайля для заполнения бюллетеней этой категорией граждан.До 19 апреля на участки референдума доставят необходимое количество трафаретов.Для людей с инвалидностью на участках референдума будут созданы следующие условия:Кроме того, на прилегающих к избирательным участкам парковках для лиц с инвалидностью создадут парковочные места.Напомним, референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.Читайте также:

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