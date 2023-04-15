https://uz.sputniknews.ru/20230415/v-den-referenduma-uzbekistane-dlya-lyudey-invalidnostyu-proezd-budet-besplatnym-33965150.html
В день референдума в Узбекистане для людей с инвалидностью проезд будет бесплатным
В день референдума в Узбекистане для людей с инвалидностью проезд будет бесплатным
Данная мера предусмотрена специальным постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
2023-04-15T15:20+0500
2023-04-15T15:20+0500
2023-04-15T15:20+0500
узбекистан
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
референдум
конституция
голосование
изменения
инвалиды
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В день референдума, 30 апреля, для людей с ограниченными возможностями организуют бесплатный проезд. Данную меру предусматривает постановление ЦИК №1237.Создали также условия для незрячих и слабовидящих избирателей. В частности, утвердили трафареты на основе азбуки Брайля для заполнения бюллетеней этой категорией граждан.До 19 апреля на участки референдума доставят необходимое количество трафаретов.Для людей с инвалидностью на участках референдума будут созданы следующие условия:Кроме того, на прилегающих к избирательным участкам парковках для лиц с инвалидностью создадут парковочные места.Напомним, референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.Читайте также:
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узбекистан конституция референдум голосование люди с инвалидностью незрячие слабовидящие трафареты азбука брайля условия 30 апреля
узбекистан конституция референдум голосование люди с инвалидностью незрячие слабовидящие трафареты азбука брайля условия 30 апреля
В день референдума в Узбекистане для людей с инвалидностью проезд будет бесплатным
Данная мера предусмотрена специальным постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
В день референдума, 30 апреля, для людей с ограниченными возможностями организуют бесплатный проезд. Данную меру предусматривает
постановление ЦИК №1237.
Создали также условия для незрячих и слабовидящих избирателей. В частности, утвердили трафареты на основе азбуки Брайля для заполнения бюллетеней этой категорией граждан.
До 19 апреля на участки референдума доставят необходимое количество трафаретов.
Для людей с инвалидностью на участках референдума будут созданы следующие условия:
разместят кабины для тайного голосования, специально оборудованные для лиц с ограниченными возможностями и физическими недостатками;
при необходимости на участках референдума установят оптические лупы и осветители для незрячих и слабовидящих избирателей;
в зависимости от потребности организуют бесплатный проезд голосующих граждан с инвалидностью к местам проведения референдума в густонаселенных районах;
на входах и выходах из зданий, где расположен участок референдума, установят пандусы шириной не менее 90 см и углом съезда (наклоном) не более 300.
Кроме того, на прилегающих к избирательным участкам парковках для лиц с инвалидностью создадут парковочные места.
Напомним, референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.