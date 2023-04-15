https://uz.sputniknews.ru/20230415/v-kakih-gorodah-uzbekistana-ustanovili-stancii-monitoringa-vozduha-33959541.html

В каких городах Узбекистана установили станции мониторинга воздуха

В каких городах Узбекистана установили станции мониторинга воздуха

В настоящее время специалисты проводят настройку и тестовый запуск станций в двух городах республики

2023-04-15T10:20+0500

2023-04-15T10:20+0500

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узбекистан

воздух

загрязнение воздуха

экология

станция

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В рамках совместного проекта фонда Zamin и Агентства гидрометеорологической службы приобрели 6 автоматических станций мониторинга воздуха, которые установят в регионах Узбекистана, сообщает фонд.Две из них доставили и установили в Джизаке и Гулистане.В настоящий момент специалисты проводят настройку и тестовый запуск станций, после чего актуальные данные о состоянии воздуха в режиме реального времени будут доступны на платформе monitoring.meteo.uz. Ранее президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором в сфере гидрометеорологии определили меры по увеличению количества автоматизированных метеорологических станций, автоматизации гидрологических измерений, запуску мобильного приложения агрометеорологической службы.Вместе с тем в каждом районе и городе будут установлены малые автоматизированные станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. На основе их данных будет формироваться рейтинг чистоты воздуха и будет оцениваться работа должностных лиц.Читайте также:

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