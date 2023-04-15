https://uz.sputniknews.ru/20230415/v-uzbekistane-uproschayut-pravila-polucheniya-voditelskih-prav-33962176.html
В Узбекистане упрощают правила получения водительских удостоверений — подробности
В Узбекистане упрощают правила получения водительских удостоверений — подробности
В республике с 15 апреля вводят процедуру оформления водительских прав посредством my.gov.uz
2023-04-15T11:42+0500
2023-04-15T11:42+0500
2023-04-15T11:49+0500
узбекистан
водительское удостоверение
епигу
постановление
кабмин
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О дополнительных мерах по упрощению порядка оформления национального водительского удостоверения", сообщает Минюст.В частности, с 15 апреля 2023 года вводится порядок оформления национальных водительских удостоверений также посредством Единого портала интерактивных государственных услуг my.gov.uz (ЕПИГУ) без непосредственного участия заявителя.При этом, заявки на получение национальных водительских удостоверений, а также замену водительских прав старого образца на новые можно подавать онлайн. Это можно сделать через личный кабинет гражданина в ЕПИГУ ежедневно в течение 24 часов, независимо от выходных и праздничных дней.Кроме того, оформленное водительское удостоверение можно будет получать по почте.Информацию об отпечатках пальцев заявителей размещают на национальных водительских удостоверениях. При ее отсутствии в инфосистемах заявители предоставляют образец своей электронной подписи.До конца 2023 года все существующие водительские удостоверения будут оцифрованы с привязкой к личному идентификационному номеру физического лица.Читайте также:
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узбекистан правительство постановление минюст водительское удостоверение водительские права оформление процедура единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz епигу
узбекистан правительство постановление минюст водительское удостоверение водительские права оформление процедура единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz епигу
В Узбекистане упрощают правила получения водительских удостоверений — подробности
11:42 15.04.2023 (обновлено: 11:49 15.04.2023)
В республике с 15 апреля вводят процедуру оформления водительских прав посредством my.gov.uz.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Правительство Узбекистана приняло постановление "О дополнительных мерах по упрощению порядка оформления национального водительского удостоверения", сообщает
Минюст.
В частности, с 15 апреля 2023 года вводится порядок оформления национальных водительских удостоверений также посредством Единого портала интерактивных государственных услуг my.gov.uz (ЕПИГУ) без непосредственного участия заявителя.
При этом, заявки на получение национальных водительских удостоверений, а также замену водительских прав старого образца на новые можно подавать онлайн. Это можно сделать через личный кабинет гражданина в ЕПИГУ ежедневно в течение 24 часов, независимо от выходных и праздничных дней.
Кроме того, оформленное водительское удостоверение можно будет получать по почте.
Информацию об отпечатках пальцев заявителей размещают на национальных водительских удостоверениях. При ее отсутствии в инфосистемах заявители предоставляют образец своей электронной подписи.
До конца 2023 года все существующие водительские удостоверения будут оцифрованы с привязкой к личному идентификационному номеру физического лица.