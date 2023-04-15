https://uz.sputniknews.ru/20230415/v-uzbekistane-uproschayut-pravila-polucheniya-voditelskih-prav-33962176.html

В Узбекистане упрощают правила получения водительских удостоверений — подробности

В Узбекистане упрощают правила получения водительских удостоверений — подробности

В республике с 15 апреля вводят процедуру оформления водительских прав посредством my.gov.uz

2023-04-15T11:42+0500

2023-04-15T11:42+0500

2023-04-15T11:49+0500

узбекистан

водительское удостоверение

епигу

постановление

кабмин

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О дополнительных мерах по упрощению порядка оформления национального водительского удостоверения", сообщает Минюст.В частности, с 15 апреля 2023 года вводится порядок оформления национальных водительских удостоверений также посредством Единого портала интерактивных государственных услуг my.gov.uz (ЕПИГУ) без непосредственного участия заявителя.При этом, заявки на получение национальных водительских удостоверений, а также замену водительских прав старого образца на новые можно подавать онлайн. Это можно сделать через личный кабинет гражданина в ЕПИГУ ежедневно в течение 24 часов, независимо от выходных и праздничных дней.Кроме того, оформленное водительское удостоверение можно будет получать по почте.Информацию об отпечатках пальцев заявителей размещают на национальных водительских удостоверениях. При ее отсутствии в инфосистемах заявители предоставляют образец своей электронной подписи.До конца 2023 года все существующие водительские удостоверения будут оцифрованы с привязкой к личному идентификационному номеру физического лица.Читайте также:

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