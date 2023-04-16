https://uz.sputniknews.ru/20230416/moskalkova-vyskazalas-ob-obstrele-donetska-v-pasxalnuyu-noch-33974472.html

Москалькова высказалась об обстреле Донецка в пасхальную ночь

Москалькова высказалась об обстреле Донецка в пасхальную ночь

В результате обстрела погибла беременная женщина, еще троге госпитализированы.

2023-04-16T16:09+0500

2023-04-16T16:09+0500

2023-04-16T16:09+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

омбудсмен

татьяна москалькова

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит за это, сообщает РИА Новости.Как мы сообщали ранее, в ночь с 15 на 16 апреля украинские войска обстреляли центр Донецка, в том числе район храма, в котором шло пасхальное богослужение. Москалькова отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, еще троих пострадавших забрала скорая помощь.Читайте также: Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео

россия

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специальная военная операция донецк украинские войска обстрел омбудсмен татьяна москалькова