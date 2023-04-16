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Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230416/moskalkova-vyskazalas-ob-obstrele-donetska-v-pasxalnuyu-noch-33974472.html
Москалькова высказалась об обстреле Донецка в пасхальную ночь
Москалькова высказалась об обстреле Донецка в пасхальную ночь
В результате обстрела погибла беременная женщина, еще троге госпитализированы.
2023-04-16T16:09+0500
2023-04-16T16:09+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
омбудсмен
татьяна москалькова
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит за это, сообщает РИА Новости.Как мы сообщали ранее, в ночь с 15 на 16 апреля украинские войска обстреляли центр Донецка, в том числе район храма, в котором шло пасхальное богослужение. Москалькова отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, еще троих пострадавших забрала скорая помощь.Читайте также: Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео
россия
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специальная военная операция донецк украинские войска обстрел омбудсмен татьяна москалькова
специальная военная операция донецк украинские войска обстрел омбудсмен татьяна москалькова

Москалькова высказалась об обстреле Донецка в пасхальную ночь

16:09 16.04.2023
© Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнтервью Т. Москальковой агентству РИА Новости
Интервью Т. Москальковой агентству РИА Новости - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2023
© Илья Питалев
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В результате обстрела погибла беременная женщина, еще троге госпитализированы.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь "безбожными сволочами" и заявила, что Россия отомстит за это, сообщает РИА Новости.
Как мы сообщали ранее, в ночь с 15 на 16 апреля украинские войска обстреляли центр Донецка, в том числе район храма, в котором шло пасхальное богослужение.
"Прилёты зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент шла служба, и крытым рынком. Безбожные сволочи в своём репертуаре – бьют по мирному населению… Отомстим!" - написала российский омбудсмен в своем телеграм-канале.
Москалькова отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, еще троих пострадавших забрала скорая помощь.
Читайте также: Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео
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