https://uz.sputniknews.ru/20230417/mirziyoev-prodlil-nulevuyu-poshlinu-na-import-tsementa--33997262.html

Мирзиёев продлил нулевую пошлину на импорт цемента

Мирзиёев продлил нулевую пошлину на импорт цемента

В Узбекистане продлили обнуление пошлин на импорт цемента.

2023-04-17T16:39+0500

2023-04-17T16:39+0500

2023-04-17T18:02+0500

узбекистан

общество

экономика

шавкат мирзиёев

налоги

стройматериалы

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистане продлили нулевую пошлину на импорт цемента, передает Минюст.Также от таможенных пошлин освободили и другие стройматериалы – ДСП, фанеру, лесоматериалы, опалубку для бетонирования, базальтовые покрытия, термические и полированные стекла.Согласно указу президента республики Шавката Мирзиёева, нулевой налог будет действовать до 1 января 2025 года.Планируется, что данная мера снизит стоимость строительства жилья в Узбекистане примерно на 5%.Ранее глава государства подписал указ об обнулении пошлин на импорт продуктов.Читайте также:

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в узбекистане продлили нулевую пошлину на импорт цемента обнулили налог на стройматериалы продлили нулевую пошлину на цемент до 2025 года снижают стоимость жилья новость новости экономика