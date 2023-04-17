https://uz.sputniknews.ru/20230417/mirziyoev-prodlil-nulevuyu-poshlinu-na-import-tsementa--33997262.html
Мирзиёев продлил нулевую пошлину на импорт цемента
Мирзиёев продлил нулевую пошлину на импорт цемента
В Узбекистане продлили обнуление пошлин на импорт цемента.
2023-04-17T16:39+0500
2023-04-17T16:39+0500
2023-04-17T18:02+0500
узбекистан
общество
экономика
шавкат мирзиёев
налоги
стройматериалы
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистане продлили нулевую пошлину на импорт цемента, передает Минюст.Также от таможенных пошлин освободили и другие стройматериалы – ДСП, фанеру, лесоматериалы, опалубку для бетонирования, базальтовые покрытия, термические и полированные стекла.Согласно указу президента республики Шавката Мирзиёева, нулевой налог будет действовать до 1 января 2025 года.Планируется, что данная мера снизит стоимость строительства жилья в Узбекистане примерно на 5%.Ранее глава государства подписал указ об обнулении пошлин на импорт продуктов.Читайте также:
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в узбекистане продлили нулевую пошлину на импорт цемента обнулили налог на стройматериалы продлили нулевую пошлину на цемент до 2025 года снижают стоимость жилья новость новости экономика
в узбекистане продлили нулевую пошлину на импорт цемента обнулили налог на стройматериалы продлили нулевую пошлину на цемент до 2025 года снижают стоимость жилья новость новости экономика
Мирзиёев продлил нулевую пошлину на импорт цемента
16:39 17.04.2023 (обновлено: 18:02 17.04.2023)
Президент подписал указ об обнулении пошлин на импорт ряда стройматериалов. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
В Узбекистане продлили нулевую пошлину на импорт цемента, передает Минюст
.
Также от таможенных пошлин освободили и другие стройматериалы – ДСП, фанеру, лесоматериалы, опалубку для бетонирования, базальтовые покрытия, термические и полированные стекла.
Согласно указу президента республики Шавката Мирзиёева, нулевой налог будет действовать до 1 января 2025 года.
Планируется, что данная мера снизит стоимость строительства жилья в Узбекистане примерно на 5%.
Ранее глава государства подписал
указ об обнулении пошлин на импорт продуктов.