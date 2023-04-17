https://uz.sputniknews.ru/20230417/zhanaozen-kazahstan-gazovyy-ballon-zhiloy-dom-vzryv-podezd-zhertvy-33985777.html

В Казахстане обрушился подъезд жилого дома

В Казахстане обрушился подъезд жилого дома

Из-за взрыва газового баллона в жилом доме в городе Жанаозене произошли разрушения на площади 150 кв. м. Погибли четыре человека.

2023-04-17T13:39+0500

2023-04-17T13:39+0500

2023-04-17T13:39+0500

казахстан

газовый баллон

взрыв

жилой дом

разрушение

жертвы

общество

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В одном из микрорайонов города Жанаозен Мангистауской области Казахстана в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения, сообщает Sputnik Казахстан.В результате взрыва обрушился один из двух подъездов. Разрушения произошли на 150 кв.м. Общая площадь дома — 600 кв.м.После взрыва дом отключили от газоснабжения.Из-под завалов на месте взрыва извлекли всех пострадавших, рассказал на брифинге аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.Также, по его словам, "по состоянию на 10.45 за медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе 8 детей. Из числа обратившихся госпитализированы 6 человек, 7 человек после осмотра медиками отпущены".По факту взрыва создана межведомственная комиссия, возбуждено уголовное дело.Разбор завалов продолжается. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются. Пострадавшим и их семьям окажут материальную помощь, в том числе предоставят новое жилье, добавил глава областной администрации.Читайте также: Как проходили поиски людей под завалами в Турции — видео

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